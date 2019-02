Een fel betoog dat je even wilt lezen: ‘Waar komt die schaamte over menstrueren toch vandaan?’

In een fel betoog roepen Bahareh Goodarzi (verloskundige, docent en promovenda Midwifery Science aan het UMC) en Maaike Muntinga (medisch antropoloog en onderzoeker) op tot actie om een einde te maken aan het taboe op menstruatie. Via een column in het Parool dagen de twee vrouwen iedereen uit maandverband en tampons niet meer te verstoppen, hardop te praten over hun menstruatie en mensen die daar met ‘ieeeeeeeew’ op reageren te bevragen.

Curated by Girls: New Femininity

Aanleiding van dit krachtige statement is de expositie Curated by Girls: New Femininity in Melkweg Expo. In deze expositie staat het begrip ‘vrouwelijkheid’ centraal. Dat gaat van okselhaar tot vetrollen, maar ook bloedende vulva’s zijn hier onderdeel van. Maar ook bij deze expositie, waar vrouwelijkheid juíst centraal staat, wordt de menstruatie mooier gemaakt dan het is.

‘De curatoren van New Femininity willen een beeld van vrouwelijkheid tonen dat een betere afspiegeling is van de werkelijkheid. Daar hoort menstruatiebloed ook bij. Toch? Dat valt tegen. Op één foto is bloed vervangen door glitter. Op een andere foto is bloed weggepixeld. Barbie op de derde foto bloedt wél, maar het rood dat langs haar benen druipt is kleurstof. We begrijpen de boodschap, maar zelfs hier wordt écht menstruatiebloed niet getoond.’

Waarom zwijgen over menstrueren?

Bahareh en Maaike vragen zich dan ook hardop af waarom er nog steeds een taboe heerst op menstruatie. ‘Waar komt die schaamte toch vandaan? Als íéts een normaal onderdeel is van het leven, dan is het wel de menstruatie. Ongeveer de helft van de bevolking bloedt elke vier weken. Zonder menstruatie geen baby’s. Terwijl de OB’s, Libresses en Yonis dik verdienen aan de afstoting van ons baarmoederslijmvlies, zwijgen wij er massaal over.’

En ze vervolgen: ‘Maar denken we niet stiekem allemaal dat menstruatie onsmakelijk is? We vinden bloedende vulva’s goor, onaantrekkelijk, onvrouwelijk. Vulva’s moeten ons opwinden, niet afstoten. Waar we dagelijks zonder blikken of blozen moord en verkrachting tot ons nemen, gruwen we bij rode vlekken in wit katoen.’

Daarom

Maar de vrouwen hebben ook een duidelijk antwoord op de vraag over waarom we zwijgen op menstrueren. ‘Waarom geeft menstruatie een vieze smaak in de volksmond? Omdat we leven in een maatschappij waarin mannelijkheid het beeld bepaalt. Vrouwen horen schoon, glad en zacht te zijn. Pijn is een teken van zwakte, aanstellerij, aandachtvragerij. En deze ideeën worden door iedereen gedeeld, mannen en vrouwen.’

‘Met als gevolg dat iedere generatie vrouwen het probleem opnieuw moet aankaarten, het risico lopend als controversieel te worden gezien door een walgend ­publiek. Daarom pleiten wij voor actie. Het is tijd om kleur te bekennen.’

#Period

Het felle betoog – dat er geen maandverband, ahum, doekjes om windt – wordt afgesloten met een duidelijke oproep. ‘We dagen iedereen uit maandverband en tampons niet meer te verstoppen, hardop te praten over hun menstruatie en mensen die daar met ‘ieeeeeeeew’ op reageren te bevragen. We zijn klaar met ons te schamen, te verontschuldigen en te verstoppen. Tijd om het menstruatietaboe voor altijd te doorbreken. #Period.’

