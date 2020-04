5 redenen waarom fietsen ten tijde van corona goed voor je is

Nu we afstevenen op een ‘anderhalvemetersamenleving’ en naarstig op zoek zijn naar andere manieren om voldoende te bewegen, is er een eenvoudige oplossing: ga fietsen.

Fietsen beschermt je op vele manieren tegen het coronavirus. We zetten ze voor je op een rij:

Fietsen versterkt je immuunsysteem

Fietsen heeft een positief effect op de gezondheid van nagenoeg alle mensen. Je luchtwegen worden namelijk goed geventileerd en het bloed wordt beter aangevoerd, zo stelt de Duitse viroloog Michael Barczok in het Duitse blad Der Spiegel: “Je ademt intenser en daarmee reinig je je longen goed. Dat is optimaal als het gaat om virusbescherming.” Bovendien krijg je in de buitenlucht meer zuurstof binnen. En dat is gezond; voor je geheugen, je huid en je longen. Vergelijk het met de voordelen van wandelen. Ook bouw je meer vitamine D op, wat bijdraagt aan je weerstand, een beter humeur en slaap. Bovendien zorgt fietsen voor een lagere bloeddruk en is het goed voor diabetici.

Fietsen is een prima middel voor je dagelijkse portie beweging

Herinner je je nog die tijd dat je als kind ‘gewoon ging fietsen’, zonder een doel of eindbestemming? Inmiddels kennen we de fiets vooral als goed vervoersmiddel dat ons van A naar B brengt. Nu de sportscholen dicht zijn en veel mensen vanuit huis werken, is het echter lastig om aan je dagelijkse portie beweging te komen. Daarom: spring gewoon eens op de fiets. Dat is ook wat het RIVM adviseert: “Doe 150 minuten per week aan matige intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen.”

Zo bleek eerder al dat forensen die iedere dag naar werk fietsen makkelijk aan de minimale lichaamsbeweging van 150 minuten per week komen. Voor hen is extra sporten dus niet nodig. Wie iedere werkdag 30 minuten fietst (15 minuten heen, 15 minuten terug, is niets!) komt al goed in de buurt.

De fiets als alternatief voor openbaar vervoer is een goede manier om jezelf én anderen te beschermen

Door te fietsen blijf je niet alleen op afstand van anderen, maar verklein je ook het risico van besmetting door het aanraken van oppervlakken. Denk hierbij aan het reizen in openbaar vervoer. Het virus is in staat om een langere tijd te overleven op oppervlakken en kan daardoor nog steeds besmettelijk zijn. “Elke aanraking in het openbaar vormt daarmee fundamenteel risico”, aldus Barczok. Door te fietsen in plaats van het openbaar vervoer te nemen, vermijd je veel risico’s voor jezelf en anderen.

Je houdt automatisch afstand

Een fiets is als een winkelkarretje in de supermarkt: je blijft als vanzelf op afstand van anderen. Volgens Barczok vormt de “perfecte vorm van zelfbescherming”. Je houdt namelijk op de fiets al snel afstand tot anderen. En is de kans dat je de microdruppels, die het virus overdragen, volgens Barczok tijdens het fietsen inademt, nagenoeg “nul”. Ook volgens het RIVM is naar buiten gaan geen probleem, mits je je houdt aan de opgestelde richtlijnen.

Je wordt gelukkiger van fietsen

Nu veel mensen stress ervaren door alles wat het virus met zich meebrengt, is ontspanning erg belangrijk. Misschien is de laatste tip daarom wel het belangrijkste (en leukst): door in de buitenlucht te fietsen, geef je je lichaam én je geest de mogelijkheid om te ontspannen. En, ook erg fijn: het gelukshormoon endorfine komt vrij tijdens het fietsen. Je wordt dus echt gelukkiger door te gaan fietsen. Dus pak die fiets en maak dagelijks een mooi rondje. En wil je bruine én gespierde benen? Ga dan wielrennen!

Bron: Basil | Beeld: iStock