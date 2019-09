Fietsend het najaar door: ‘Extra sporten is niet nodig voor forens die de fiets pakt’

Lieffies, de winter staat voor de deur. En wie tussen de regels door leest, weet wat dat betekent: vaarwel motivatie om naar buiten te gaan, hallo binnenhuis leven in luilekkerland. Dag sportschool, dag lichaamsbeweging, hallo met de auto naar werk, hallo lui lichaam. Maar wie nu besluit om de komende maanden naar kantoor te fietsen, in plaats van met de auto te gaan, bespaart zich een lange weg naar de sportschool. Eén op de drie Nederlanders beweegt al zoveel tijdens de standaardtochtjes naar werk en supermarkt dat extra sporten niet eens nodig is.

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Hieruit blijkt dat forensen zoveel lopen en fietsen tijdens dagelijkse bezigheden, dat ze ruimschoots aan de richtlijn van de Gezondheidsraad komt. Die adviseert om minimaal 150 minuten per week (een half uur per dag) te bewegen.

Tring tring

In totaal komt ruim de helft van de Nederlanders ook wel aan die 150 minuten, maar een deel van hen moet daar nog wekelijks flink voor zweten in de sportschool. Heb jij een hekel aan jezelf ’s avonds van de bank sleuren om nog naar de sportschool te gaan? Dan is fietsen naar je werk misschien wel de uitkomst voor de komende donkere maanden.

Openbaar vervoer is zo lui nog niet

Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Ook dan is er hoop: aangezien je dan lopend of fietsend naar de opstapplek gaat, kom je gemakkelijker aan de beweegnorm.

Samenhang tussen gezondheid en reisgedrag

Voor het onderzoek maakten de onderzoekers gebruik van data van het Mobiliteitspanel Nederland dat ruim 5300 mensen vroeg om drie dagen lang een dagboekje bij te houden over alle gemaakte reizen op die dagen. Ook vulden zij een vragenlijst over hun gezondheid in.

De onderzoekers ontdekten een, niet heel verrassende, samenhang tussen gezondheid en reisgedrag. Mensen met een gezonde BMI fietsen vaker en gebruiken minder de auto dan mensen met een (te) hoge BMI. Verder gebruiken mensen met obesitas vaker de e-fiets en lopen zij minder vaak in vergelijking met mensen met een gezonde BMI.

Dat klinkt als een vrij logisch gevolg – fietsen is immers gezonder dan autorijden –, maar uit de resultaten bleek dat het reispatroon heel bepalend is om dagelijks voldoende beweging te krijgen. De groep die bijna altijd de auto pakt, beweegt nog geen vijf minuten per dag tijdens de dagelijkse bezigheden. Vrij schokkend, niet? Slechts 7 procent van hen haalt de beweegnorm. Van mensen die voornamelijk fietsen is dit 80 procent. Tel uit je winst, Tom Doumoulin in de dop ;-).

