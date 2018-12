Van filler tot venuslift: een kijkje in de wereld van de vaginale verjongingen

Schaamlipcorrecties zijn aan de orde van de dag. Ook de venusheuvel en vagina moeten er steeds vaker aan geloven. Praten we elkaar perfectie aan?

Tekst: Jessica Sindelka

Al jarenlang wint de schaamlipcorrectie terrein, blijkt uit verschillende onderzoeken. RTL nieuws benaderde vorig jaar 38 Nederlandse klinieken waarvan de helft liet weten een stijging in het aantal schaamlipcorrecties te zien. Uit research van de International Society of Aestetic Plastic Surgery (ISAPS) blijkt het aantal schaamlipcorrecties in 2016 wereldwijd met 45 procent te zijn toegenomen. In 2017 is het aantal correcties nauwelijks meer gestegen, blijkt uit ISAPS’ meest recente cijfers. Maar concludeer daaruit vooral niet dat het uiterlijk van onze vajayjay ons minder kan schelen. Integendeel: er is een hele rits aan nieuwe ingrepen in opkomst. Zo is het aantal vaginale verjongingen vorig jaar met 22 procent toegenomen. Hartelijk welkom in vulva-veranderland.

Van liposuctie tot liften

Wat je anno 2018 zoal kunt laten doen down-under? Je kunt beter vragen wat niet. Zo bestaat er liposuctie om je venusheuvel slanker te maken, of kun je ’m laten liften als ie is uitgezakt. De buitenste schaamlippen kunnen verfraaid worden door het wegzuigen van vet. Of wat dacht je van vernauwing van de vagina – bijvoorbeeld na een bevalling – met laserbehandelingen? In de wondere wereld van de vaginale verjongingen is het allemaal mogelijk.

Ook de g-spot kun je onder handen laten nemen. Met behulp van een filler zou het ribbelige plekje in de vagina gevoeliger worden. En daarmee je hoogtepunten intenser en de kans op een vaginaal orgasme groter. Seksuoloog Eveline Stallaart is sceptisch over dit soort ingrepen. ‘De grap is dat we niet eens zeker weten of de g-spot bestaat. En als ie überhaupt te vinden is, is het voor iedereen een ander plekje. Dus hoe kun je ’m dan gevoeliger maken? Ik vind het maar bezopen dat hier reclame voor wordt gemaakt.’

Taboegebied met nare geurtjes