Fit blijven in crisistijden: zo tover je het huis om tot ideale thuisgym

Naast scholen, restaurants en kroegen hebben ook fitnesscentra, sportclubs en zwembaden inmiddels hun deuren gesloten. We moeten zoveel mogelijk binnenblijven en daardoor is het verleidelijk om als een stel huismussen op de bank chips te gaan eten. Dat is dus niet bepaald de bedoeling. Daarom zijn er manieren bedacht om thuis te zorgen dat je fit blijft en je huis om te toveren tot een ware thuisgym.

Dat sportgelegenheden dicht zijn is geen excuus om dan maar drie weken lang volop te gaan chillen. Ook binnen de quarantainemuren zijn er genoeg mogelijkheden om jezelf fysiek uit te dagen. “Iedereen heeft wel een zwaar voorwerp in huis. Pak een geluidsbox of vul bijvoorbeeld een jerrycan met water. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind”, adviseert leefstijlcoach Erik Breedveld in een interview met RTL Nieuws.

Blijf thuis in beweging

Oefeningen als een shoulder press, sit ups of deadlifts zijn thuis prima uitvoerbaar. Toch is een lunge of squat het meest effectief voor je hele lichaam. Hiermee train je niet alleen je benen, maar ook je core. Zorg ervoor dat je ruimte creëert in de gang of de woonkamer, zodat je niet per ongeluk een veel te dure vaas omstoot. Wil je de oefening wat zwaarder maken, pak dan een gewicht uit huis. Als het toevoegen van een gewicht nog niet genoeg uitdaging biedt, is het interessant om te kijken naar je ‘tijd onder spanning’: de tijdspanne waarin je spieren onder spanning staan. “Als je langer over het zakken en weer omhoogkomen dan je normaal gewend bent, staan je spieren langer onder spanning. Hierdoor heeft de oefening meer impact”, aldus Breedveld.

Niet hele dag chips eten

Omdat we de hele dag thuis doorbrengen, is het verleidelijk om terug te vallen in onze (slechte) oude gewoontes. Volgens Breedveld is het goed om daarom een nieuwe, houdbare structuur voor jezelf te creëren. Plan je eetmomenten en haal tijdig boodschappen in huis (en ehh niet teveel!). “Je denkt: ‘Het is maar drie weken’, maar drie weken is best lang. Zorg ervoor dat je je bewust blijft van je voeding en mate van beweging. Ga niet de hele dag chips eten of je kastjes leegtrekken omdat je daar nu de mogelijkheid voor hebt”, waarschuwt Breedveld.

WC-rollen pret

Heb jij stiekem ook mee lopen hamsteren en veel te veel overbodig WC-papier in huis? Gelukkig komen de rollen dan toch nog van pas en kun je ze gebruiken voor een efficiënte work-out in je thuisgym.



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief



Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock