Fit met VIVA: breng het club-gevoel terug met de Afrikaanse dans

Mis je het dansen in een club? Met de Afrikaanse dans beleef je het club-gevoel waar je maar wilt. En je wordt er nog superfit van ook!

Met de paplepel

Afrikaanse dans heeft zich door de eeuwen gevormd uit dansen van de culturen uit Midden- en Zuid-Afrika. De vrolijke energieke dans waarbij vaak het hele lichaam wordt gebruikt, zijn daar onderdeel van de gemeenschap en wordt kinderen met de paplepel ingegoten. Dansen hoort daar bij het leven, er wordt gedanst bij bruiloften, maar ook bij begrafenissen. De Afrikaanse dans wordt vaak begeleid door trommels, zang of stampen met de voet. In het Westen wordt Afrikaanse dans, Afro dance of de Afro dance-work-out ook gegeven in sportscholen of dansscholen.

Lockdown-hit

De afgelopen maanden, terwijl de wereld in lockdown was, werden online work-outs steeds populairder. Zo ook de African dance work-out van Kuwaka Fitness. De 62-jarige Ghanese trainer en danser Kukuwa Kyereboah-Nuamah danst sinds haar derde en dat is haar aan te zien. Met haar vrolijke, opzwepende lessen brengt ze Afrika naar je toe en laat ze je je ‘boombsey’ – zo noemt Kukuwa je booty – shaken. Op haar Instagram en YouTube – beide Kuwaka Fitness – staan de dans work-outs mét tips voor beginners tot gevorderden. Wil je meer, dan kun je lid worden van haar online lessen op kukuwafitness.com.

Wat doet het met je?

Doe je deze Afrikaanse dans work-out regelmatig, dan gaat je conditie met sprongen vooruit. Je beweegt je armen, middel, heupen en benen in snelle bewegingen. Dat kan – als je de moves een beetje te pakken hebt – al betekenen dat je zo’n 1000 calorieën per uur verbrandt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat dansen een top anti-stressmiddel is. Je maakt het happy hormoon endorfine aan, dat ervoor zorgt dat je je blij en gelukkig voelt voelen waardoor je binnen no time met een grote glimlach in je woonkamer staat te dansen. Daarnaast neemt het stresshormoon cortisol af tijdens dansen. Waar wacht je nog op?

Hier is dat feestje

Zin om die pepernoten en chocoladeletters eraf te shaken? Naast de YouTube video’s van Kuwaka Fitness biedt onder andere Afri Fitness ook online work-outs. Maar het leukste is het natuurlijk om dit Afrikaanse feestje met anderen te vieren. Als het weer kan, kun je onder andere terecht bij studiolionpaw.nl in en rondom Utrecht, a-dance.nl in Amersfoort, movesrotterdam.nl in Rotterdam en dansamsterdam.com in Amsterdam.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

