In een soepele beweging van de ene grondoefening naar de andere: dát is animal flow, de allernieuwste work-out trend.

Weg met die gewichten

Tien jaar geleden was de Amerikaanse personal trainer en fitnessinstructeur Mike Fitch het dagelijkse trainen met gewichten zat. De uitdaging was weg en hij voelde zich er ook niet altijd fit door, dus ging hij op zoek naar sport-inspiratie. Hij nam afscheid van zijn gewichten en stapte over op bodyweight training. Hij nam onder andere gymnastiek-, acrobatiek-, parkour-, yoga-, breakdance- en surflessen en voegde elementen daarvan toe aan zijn eigen work-out. Zo ontstond animal flow, dat hij in z’n eigen land lanceerde en in no time een succes was. Nu wordt de work-out ook in Europa steeds populairder.

Wat is het?

Animal flow is een serie mobiliteit- en krachtoefeningen op blote voeten die allemaal op of laag boven de grond plaatsvinden. De work-out bestaat uit verschillende onderdelen die onderling afgewisseld kunnen worden, maar begint altijd met polsmobilisatie om de polsen klaar te maken voor alle grondoefeningen. Daarnaast zitten er stretchoefeningen in, zoals ‘de ape reach’ en ‘scorpion reach’ en andere oefeningen waarbij dierenbewegingen worden nagedaan. Uiteindelijk moeten alle bewegingen er heel vloeiend en soepel uitzien, als een flow, net als bij yoga.

Beregoede training

Ook als je veel met gewichten traint, is het belangrijk dat je mobiliteitsoefeningen doet. Hoe beter je mobiliteit, hoe beter je je gewrichten soepel en stabiel kunt bewegen. En dat is weer een goed recept tegen stramheid en blessures. Naast mobiliteit train je met animal flow flexibiliteit, kracht, balans, coördinatie en uithoudingsvermogen. Al je spieren zijn aan het werk en je verbrandt tussen de 350 en 500 calorieën per uur.

Waar doe ik dat?

Voor een echte animal flow-les kun je onder meer terecht bij dewolfgym.nl in Scheveningen, thebodyweightgym.nl in Amsterdam en sb-trainer.com in Utrecht. Maar er zijn ook veel andere mobiliteitstrainingen: heb je een One Fit-abonnement, zoek dan op ‘mobiliteit’ in jouw regio. Ook online kun je animal flow-lessen volgen. Zo staan er op YouTube goede instructievideo’s voor beginners, zoals ‘Primal movement beginner flow tutorial’.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Shutterstock

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-43. Dit nummer ligt t/m 27 oktober in de winkel of kun je hieronder online bestellen.