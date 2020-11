Naast sporten en gezond eten, kun je nog iets doen om je lijf strakker te krijgen: bindweefselmassage. Ook goed als je spieren vastzitten van het vele thuiswerken.

Betere doorbloeding

Bindweefsel is elastisch weefsel dat je organen beschermt en je bloedvaten, zenuwen en spieren ondersteunt. Met een bindweefselmassage worden deze dieper gelegen huidlagen aangepakt om onder andere vocht en afvalstoffen af te voeren, verklevingen los te maken en de doorbloeding te stimuleren. Deze massage werd al door Egyptenaren, Grieken en Romeinen gedaan om pijnpunten te verlichten. Maar officieel wordt de massage toegekend aan de Duitse fysiotherapeut Elizabeth Dicke, die de techniek eind jaren twintig voor het eerst beschreef. Dicke leed aan een ernstige doorbloedingsstoornis in haar rechterbeen waardoor ze last had van lage rugpijn. Ze ontdekte de pittige bindweefselmassage die haar na drie maanden masseren van de ergste pijn afhielp, na een jaar kon ze zelfs weer aan het werk.

Pijn is fijn

Hou je van een zachte massage, dan is bindweefselmassage niet jouw kop thee. Hier wordt stevig gekneed en gerold met de handen, maar vaak ook met een massagecup of -roller. Afhankelijk van de verklevingen en ontstekingen in je huid, kan het behoorlijk pijnlijk zijn. Sommigen houden er zelfs blauwe plekken aan over. Bindweefselmassage wordt niet alleen op je benen, rug (om vastzittende plekken los te krijgen) en gezicht (als een natuurlijke facelift) gedaan, ook de billen zijn populair omdat het cellulite en putjes aanpakt en je huid strakker doet lijken. Onder anderen Chantal Janzen, Carice van Houten en Roxeanne Hazes zijn fan.

Wat doet het met je?

Topsporters gebruiken bindweefselmassage vaak om de spieren op te warmen voor een training of wedstrijd of juist erna om spierpijn en blessures te voorkomen. Ook is het bewezen dat het goed werkt bij chronische rugpijn, migraine en andere pijnklachten. En dus als natuurlijke facelift. Dat komt omdat de massage de aanmaak van collageen en elastine stimuleert, waardoor je gezichtshuid er jonger uit gaat zien en rimpels en littekens minder zichtbaar worden. Je krijgt een betere doorbloeding, waardoor afvalstoffen sneller je lichaam verlaten. En tot slot zullen verklevingen en ontstekingen, zoals cellulite, verminderen, waardoor je een steviger huid krijgt.

Ik wil het!

Wil je stevig gemasseerd worden voor een strakkere huid? Weet dan dat je er met één behandeling niet bent. Reken op zo’n zes à twaalf keer. Daarnaast moet je ook proberen zo gezond mogelijk te leven, te sporten en veel water te drinken, anders heeft het sowieso geen zin om eraan te beginnen. De bekendste bindweefselmasseuse in Nederland is Agnieszka Kadula die tout bekend Nederland masseert. Zij heeft haar salon in Amsterdam: bodyfix.nl. Je kunt ook naar stellamaristherapie.nl in Heemstede of naar beyclinics.nl in o.a. Zwolle, Heereveen en Den Bosch. Kijk op treatwell.nl voor meer adressen in jouw omgeving.

