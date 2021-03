Deze week in Fit met VIVA: circuittrainen. Het is een work-out die niet saai is en waarvan je snel fit wordt.

Engelse work-out

Circuittraining is in 1953 bedacht door de heren Morgan en Anderson aan de Universiteit van Leeds. Circuit verwijst naar het aantal oefeningen dat je achter elkaar doet. Je doet negen tot twaalf verschillende oefeningen per circuit. Denk aan: push-ups, sit-ups en burpees. Dat gaat in een rap tempo: tussen oefeningen door heb je maar vijftien tot dertig seconden om op adem te komen. Een oefening herhaal je acht tot twintig keer binnen vijftien tot vijfenveertig seconden. Alle oefeningen gedaan? Dan doe je nog een rondje. Deze work-out doe je met een groepje, door de coronamaatregelen nu met maximaal vier, onder begeleiding van een fitnessinstructeur of personal trainer.

Wat doet het met je?

Een circuittraining is een fullbody work-out waarmee je je spierkracht, conditie en uithoudingsvermogen vergroot. Het is een snelle training en ideaal voor mensen die willen afvallen of fitter willen worden. En ook fijn: iedereen kan meedoen, van beginner tot Sport Billy. Iemand van ongeveer zeventig kilo verbrandt in een half uur bijna driehonderd calorieën. Omdat je deze work-out in groepsverband doet, is het ook een sociale sport: je kunt er nieuwe mensen door ontmoeten en je kunt elkaar motiveren. Uit onderzoek blijkt dat circuittraining ervoor zorgt dat vrouwen hun doel halen én het resultaat langer behouden, méér dan bij welke andere vorm van beweging of diëten dan ook. En ben je snel verveeld? Deze work-out kan elke keer anders zijn, omdat er zo veel oefeningen zijn om uit te kiezen.

Ik sta te trappelen!

De sportscholen zijn nog steeds niet open, dus voorlopig doe je circuittraining buiten. Maar dat is natuurlijk prima, want de lente is begonnen! Laat je vooral goed begeleiden, zodat je de oefeningen goed uitvoert en blessurevrij blijft.

Je kunt onder andere terecht bij:

ffvisscher.nl in Maartensdijk

primitivegym.nl in Harderwijk

buitenfithaarlem.nl in Haarlem

workoutamsterdam.nl in Amsterdam

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images