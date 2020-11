Zeker in tijden van thuiswerken, is het trainen van je buikspieren belangrijk. Want met een sterke core heb je minder snel last van pijntjes.

Droom in duigen

Al tijden is het buikspierkwartier een populaire les in de sportschool. Velen dromen dan ook van een sixpack, of in elk geval van een strakke buik en niet van dat rolletje dat over de broekrand piept. Om maar met de deur in huis te vallen: plaatselijk vet verbranden is een fabel, dus dat moet niet je doel zijn van het buikspierkwartier. Alleen je calorie-inname verminderen en een vetpercentage van 14 procent of minder kan zorgen voor die felbegeerde blokjesbuik. Denk nu niet meteen: laat dan maar! Er zijn namelijk veel belangrijkere redenen om je buikspieren te trainen.

Versterk je core

Juist omdat we nu veel thuis zitten en aan zelf geïmproviseerde en niet altijd even ergonomische werkplekken werken, is het belangrijk om onze buikspieren te trainen. Grote kans dat je nu namelijk (meer)last krijgt van onderrugklachten, vastzittende schouders en stijve heupen. Dat houdt overigens niet in dat je nu als een malle crunches en sit-ups moet gaan doen, want daarmee train je alleen je rechte buikspieren waardoor je de kans op blessures zoals rugpijn juist vergroot. Nee, je hele core verdient extra aandacht. Dat betekent dat je al je buikspieren én je rug- en bekkenbodemspieren moet trainen.

Wat doet het met je?

Een sterke core – met of zonder vetrolletje(s) – is belangrijk voor alle dagelijkse bewegingen: van het aantrekken van je schoenen, je aankleden, het schoonmaken van je huis tot het zitten in een stoel. Ook versterkt het een trotse houding: met sterke buikspieren sta/zit je meer rechtop, in plaats van dat je voorovergebogen ‘hangt’. Die opgerichte houding zorgt er weer voor dat je minder snel last krijgt van onderrugklachten en andere vervelende pijntjes. Daarnaast zorgt een sterke core ervoor dat je stabiel op je voeten staat en tegen een stootje kunt, maar ook dat je flexibeler en sterker bent tijdens sporten als tennis, hardlopen en zwemmen. Trouwens: ook je seksleven krijgt een boost als je je met een flexibele core in nieuwe bochten weet te buigen! De calorieën die je met een buikspierkwartier verbrandt, zijn te verwaarlozen: hooguit zo’n honderd. Daar moet je het dus niet voor doen. Maar mocht je een paar kilo kwijt willen: door het toenemen van je spiermassa verbrand je wel meer calorieën, ook in rust.

Ik wil aan de slag!

Het buikspierkwartier wordt op veel sportscholen aangeboden, bij fitforfree.nl door heel Nederland, bij bodylinehc.nl in Terneuzen en bij dijkmansport.com in Groningen bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk ook zelf thuis aan de slag, tussen de bedrijven door. Of organiseer een paar keer week met je collega’s een kwartiertje – als jouw werk niet op afstand kan. Op YouTube staan heel wat video’s met buikspierkwartiertjes. Die van Optima Vita zijn goed en populair. Je kunt als beginner ook starten met een training van acht minuten, maar let erop dat de sessie divers is en je gehele core aanpakt. Succes!

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Stocksy

