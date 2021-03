Fit met VIVA: Zweef over het water met eFoilen

Deze week in Fit met VIVA: vlieg het voorjaar in met de nieuwste water work-out: eFoilen. Daarmee zweef je over het water, zelfs als er geen wind staat.

Uplifting

De sport eFoil vindt z’n oorsprong in hydrofoil, een techniek uit de luchtvaart waarbij een vleugel, vin en mast onder bijvoorbeeld een boot worden geplaatst. Maak je vaart, dan wordt de boot uit het water getild. In 2009 gebruikte surfer Laird Hamilton deze techniek voor het eerst onder een surfboard in Hawaii om over de golven te zoeven. In de jaren erna, en met het lichter worden van elektrische motoren, maakten slimme koppen het hydrofoilen elektrisch. En zo werd eFoilen geboren. In 2016 werd in Puerto Rico de eerste commerciële eFoils op de markt gebracht.

Hoe werkt het?

Bij eFoilen heb je een waterdichte afstandsbediening in je hand waarmee je de snelheid van de motor kunt bepalen. Je hebt 24 versnellingen en je kunt zo’n anderhalf uur ‘vliegen over het water’. Bij 12 kilometer per uur stijgt de plank op uit het water en hij gaat maximaal 40 kilometer per uur. En het mooie: je bent niet afhankelijk van wind en golven en dus kun je ook over een kalme zee, uitgestrekte meren en Hollandse grachten zweven. En wees niet bang, zodra je van de plank afvalt en de afstandsbediening het water raakt, stopt de motor en vaart de plank niet verder.

Wat doet het met je?

Denk je nu: ha, ik vlieg over het water, dus dat is een makkelijke work-out? Vergeet het maar! Balans is het sleutelwoord. Je moet controle over je board houden: als je te veel naar achter of naar voren leunt, lig je in het water. Met je core en heupen doe je dus constant een evenwichtsoefening: strakke abs gegarandeerd! En om een bocht in te zetten, maak je subtiele bewegingen met je heupen en je schouders. Gooi je je gewicht te veel in de strijd, dan lig je – hop – weer in het water. En van dat steeds weer op het board klimmen, kweek je sterke schouders en bovenarmen.

Vlieg met me mee…

EFoilen is een dure hobby. De goedkoopste set kost rond de 6000 euro; daarom is lessen nemen een beter een idee.

Bij flyingfishfoils.eu kun je zowel in Amsterdam als Groningen lessen – 1 uur privéles €150, duoles €90 p.p.

Bezemerfitness.nl geeft les in Alphen aan den Rijn – 45 minuten privéles € 125, 1,5 uur duoles € 100 p.p.

Bij kiteflow.nl kun je terecht in Wijk aan Zee, Haarlem en Amsterdam – 1 uur privéles € 220, duoles € 150 p.p.; lestijd is tijd met het board.

