Fit met VIVA: feest jezelf fit met de work-outs van Richard Simmons

Trek je glitterpakje aan en dans in je woonkamer mee met de work-outs van Richard Simmons, dé fitnessgoeroe van de eighties.

Van vet naar fit

Richard Simmons werd geboren in 1948 in New Orleans, waar varkensvet destijds onderdeel van de maaltijd was en een toetje verplicht. Op zijn vijftiende kampte hij dan ook al met overgewicht; hij woog 83 kilo, wat met de jaren opliep tot 122 kilo. Met een eigen beweeg- en voedingsplan raakte hij zijn overgewicht kwijt. Toen hij in de jaren zeventig naar Los Angeles verhuisde, zocht hij een fitnessclub voor mensen van all shapes and sizes, maar hij vond alleen clubs voor mensen die al fit waren. Er zat niets anders op: hij opende zijn eigen studio onder de naam Slimmons. De energieke, vrolijke Richard werd met zijn afro, korte broekjes en shirts bezaaid met Swarovski-steentjes al snel een hit. De vrolijke fitnessgoeroe werd uitgenodigd voor allerlei talkshows. Hij veroverde de harten van de Amerikanen, kreeg zijn eigen tv-show en bracht verschillende fitness dvd’s uit met titels als Dance your pants off en Disco sweat.

Corona comeback

In 2014 trok Richard zich onverwachts terug uit de publiciteit en twee jaar later sloot hij zijn eigen studio. Er volgden geruchten over zijn gezondheid, volgens sommigen zou hij zelfs gegijzeld worden in zijn eigen huis en in 2017 verscheen Missing Richard Simmons, een podcast die onderzocht waarom hij niet meer in het openbaar te zien was. Maar dit jaar maakt 72-jarige Richard zomaar een comeback, in elk geval online. Nu we in de lockdown zoveel mogelijk thuis moeten blijven, zijn online work-outs populairder dan ooit en werd door fans steeds meer gevraagd om de comeback van Richard. En dus worden er op zijn YouTube-kanaal geregeld oldskool work-outvideo’s geplaatst.

Wat doet het met je

Richard claimt dat mensen over de hele wereld door zijn aerobicsoefeningen en -dansjes meer dan 5,5 miljoen kilo zijn afgevallen. Met een aerobicsklas van een half uur kun je tussen de 200 en 400 calorieën verbranden, afhankelijk van je gewicht, leeftijd en hoe intensief je meedoet. Zeker is wel dat zijn work-outs je met een glimlach door je home gym laten hupsen. Niet alleen door de originele eighties outfits trouwens. Het feit dat er mensen van alle maten aan meedoen, maakt Richard Simmons een body positivity-goeroe avant la lettre.

Waar moet ik zijn?

Tik Richard Simmons in op YouTube en je komt op zijn eigen kanaal. Sweating to the oldies met een work-out op populaire jaren zestig liedjes is zijn laatste hit. Even van je bureau weg? Er zijn work-outs te vinden van vijf minuten tot een uitgebreide sessie. Allemaal even vrolijk en kleurig.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

