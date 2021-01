Fit met VIVA: fierljeppen, de oudste extreme sport van Nederland

In deze saaie tijden toe aan wat spanning in je leven? Maak kennis met fierljeppen, de oudste extreme sport van ons land.

Slootje springen

Fierljeppen, ook wel bekend als polsstokverspringen, is een traditionele Friese sport – een mix van atletiek en turnen, waarbij je met een polsstok over sloten en plassen springt. Fier betekent ‘ver’ en ljeppen ‘springen’. De houten stok was zo’n duizend jaar de snelste manier om van a naar b te komen in het Hollandse polderlandschap. In 1767 werd de eerste officiële wedstrijd in Friesland georganiseerd, maar inmiddels is originele houten stok vervangen door een stok van carbon. Er is geprobeerd om fierljeppen ook buiten ons land populair te maken; vooral in Japan zijn ze ook dol op slootje springen. Zelfs zo zeer dat het een onderdeel werd van het vorig jaar uitgebrachte Nintendo-spel Animal crossing: new horizons. Zowel Nederlanders als Japanners doen al jaren hun best om van onze oudste extreme sport een erkende olympische sport te maken.

Wat doet het met je?

Bij fierljeppen over slootjes neem je een aanloop, zet je de stok in het water, pak je hem beet en spring je naar de overkant. Dit kun je doen zonder echt getraind te zijn, al is een beetje sportiviteit wel handig wil je geen nat pak halen. Doe je mee aan wedstrijden, dan neem je een aanloop van zo’n 25 meter op de schans, springt naar de stok die al klaar staat in het water, klimt in zo’n vier seconden ongeveer zeven meter naar de top, waarna je naar de overkant springt. Voor deze sportieve variant moet je behoorlijk trainen, vooral ook met gewichten, omdat je je arm- en beenspieren hard nodig hebt om in de stok te klimmen en droog aan de overkant te komen. Ook je conditie en coördinatie gaan letterlijk met sprongen vooruit als je regelmatig fierljept. Het spannende gevoel – blijf ik droog, haal ik de overkant – geeft je een behoorlijke adrenalinestoot. En vergeet vooral niet te lachen.

Waag de sprong!

Hoewel fierljeppen wordt gezien als een zomersport, wordt er in de wintermaanden doorgetraind en kun je ook oefenen op slootjes, mits er geen ijs ligt natuurlijk. Op een ontspannen manier testen of deze oer-extreme sport iets voor jou is? Bij Blotevoetenhof.nl in Opende in Groningen organiseert Staatsbosbeheer voor € 10 een polsstokroute waarbij je over vijftien slootjes springt. Ook organiseren veel fierljepverenigingen clinics. Kijk bijvoorbeeld op fierljeppe.nl, pvsv.nl en polsstokclubdevlist.nl. Tip: neem een extra setje kleding mee, mocht je toch in het water belanden.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images

