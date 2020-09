Met het stoere zusje van de racefiets ga je makkelijk offroad over onverharde paden en gravelpaden. Maak kennis met de gravelbike.

Vrijheid, blijheid

Een racefiets is leuk, maar op onverharde wegen en door de blubber crossen, ho maar! Vandaar dat ze in Amerika, waar ze nog veel meer offroad rijden dan hier, de gravelbike ontwierpen. Deze fiets met zijn dikkere banden is een mix van een racefiets (geschikt voor asfalt) en een cyclocrossfiets (geschikt voor natte ondergronden, modder, etc.).

Je kunt er lange tochten mee maken en vanaf het asfalt het bos of de duinen in duiken of andere wegen met ruige ondergronden pakken. Ook leuk: hij gaat harder dan een racefiets. De afgelopen vijf jaar werd gravelbiken al steeds populairder in Nederland, maar door corona is de fiets de afgelopen maanden helemaal niet meer aan te slepen.

Het idee dat je met de gravelbike alle kanten op kunt, geeft een ongekend gevoel van vrijheid. Precies wat we nodig hebben in deze tijd.

Wat doe het met je?

Met deze fullbody work-out bouw je heel snel conditie op en neemt je spiermassa toe. Gravelbiken is, als je een lekker tempo inzet, een ware calorieverbrander: een vrouw van 70 kilo verbrandt ruim 600 calorieën per uur.

Uit onderzoek van Harvard blijkt zelfs dat vrouwen die minstens vijf minuten per dag fietsen gemiddeld twee jaar langer leven dan vrouwen die dit niet doen. En door buiten te sporten en uit te waaien, is gravelbiken ook nog een fijne work-out voor je brein.

Je fietst je hoofd leeg en ook lekker: offroad heb je geen stress (zoals bij racefietsen) van het letten op bijvoorbeeld auto’s, fietsen en stoplichten. Dat maakt gravelbiken veel relaxter.

Ja, ik wil!

Een gravelbike is een behoorlijke aanschaf, dus het is aan te raden om vooraf te testen of dit echt jouw ding is. Dat kan onder andere bij etappe-cc.nl, nolimitsbiking.nl en bimbimbikes.nl. Op gravelrides.cc/alle-routes kun je mooie routes door heel Nederland downloaden als je eenmaal de smaak te pakken hebt. Of download de routeplanner apps Strava of Komoot.

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-36. Dit nummer ligt t/m 8 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Unsplash