Fit met VIVA: zweet je vrij met de holistische work-out

De een noemt het een holistische work-out, de ander spirituele aerobics. Hoe dan ook: het is een hit in fitnessland. Jennifer Aniston, Gisele Bündchen en Naomi Watts zijn al fan.

Yoga met krachttraining

Een holistische manier van bewegen, waarbij zowel het lichaam als de geest ‘getraind’ wordt, kennen we natuurlijk al van bijvoorbeeld yoga. Nieuw is de holistische workout waarvan je gegarandeerd gaat zweten en waar verschillende sporten en disciplines gecombineerd worden. Aanjager van deze trend is de Amerikaanse Taryn Toomey. Zij begon na een carrière in de mode aan een yoga-opleiding en gaf twee jaar les.

Om een heel nieuw gevoel in het lichaam en de geest te creëren, ontwikkelde ze vervolgens haar eigen work-out, waarbij ze de gestage, ritmische ademhaling en bewegingen van yoga combineerde met explosieve krachttrainingen als calisthenics en plyometrics. Ze gaf deze lessen in haar New-Yorkse kelder aan vriendinnen en schoolmoeders. Pas na twee jaar kreeg haar workout een naam: The Class. Steeds meer mensen raakten fan, ook celebs als Jennifer Aniston, Gisele Bündchen en Naomi Watts. In 2017 opende Toomey een studio en twee jaar later werden er ook online lessen gegeven. Iets wat in deze tijd een geschenk bleek te zijn.

Wat doet het met je?

Bij The Class wordt HIIT (High Intensity Interval Training) gecombineerd met elementen uit yoga, sjamanisme en meditatie. Intensieve oefeningen worden afgewisseld met ademhalingsoefeningen. Je mag het op blote voeten doen en na de workout mag je springen en schreeuwen met je tong uit de mond. Je hoeft je niet te houden aan vastgestelde danspasjes, maar volgt je eigen ritme. Velen zien het als een transformationele workout, waarbij lichaam en geest in balans komen. Zweten doe je gegarandeerd, maar het gaat bij The Class niet zozeer om hoeveel calorieën je verbrandt. Het is vooral bevrijdend.

Wil ik doen!

Bij theclass.com kun je dagelijks live classes volgen vanuit New York. Ook is er een bibliotheek met eerder opgenomen lessen. Leuk: je kunt het veertien dagen gratis testen, daarna kun je kiezen voor een maand- of jaarabonnement. In Amsterdam is er sinds kort een soortgelijke holistische work-out mogelijk bij wearesanctum.com. In een ruimte met kaarslicht doe je op blote voeten een high intensity work-out die z’n roots heeft in kundalini yoga, Oosterse vechtsporten en body & mind disciplines.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images