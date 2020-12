Je traint er al je spieren mee, verbrandt mega veel calorieën én leert iemand in de houtgreep te nemen. Judo is misschien wel jouw perfecte work-out.

Kracht of geen kracht?

Als het aan de bedenker van judo, de Japanner Jigoro Kano, had gelegen was judo een zelfverdedigingskunst gebleven waar geen kracht bij te pas kwam. Dat is zoals hij de training rond 1882 had uitgewerkt, met inspiratie uit onder andere jiujitsu. Met judo – wat letterlijk ‘zachte weg’ bekent – leer je de kracht van je tegenstander te gebruiken om hem of haar ten val te brengen. Zo konden mensen van verschillende sterktes en lengtes met elkaar vechten. Toen judo een wedstrijdsport werd, bleek dat kracht toch een belangrijk aspect werd om een winnaar uit de bus te laten komen. Inmiddels is judo uitgegroeid tot een olympische sport en hopelijk kan dat volgend jaar gewoon plaatsvinden in het geboorteland van de sport.

Even slikken en weer opstaan

Vallen, struikelen: in het dagelijks leven doe je het hopelijk niet te vaak, maar bij judo hoort het bij de techniek. Dat maakt dat je ook buiten de dojo weerbaarder wordt. Judo is een total body work-out waarbij je al je spieren traint – vooral je core – en je uithoudingsvermogen. Bovendien leert het je balanceren en hoe je jezelf moet verdedigen als het nodig is, wat je een flinke dosis zelfvertrouwen geeft. Je verbrandt er ruim 500 calorieën per uur mee afhankelijk van je gewicht.

Lesje Japans

Tijdens je trainingen pik je ook zo nog maar een mondje Japans op. Een paar veel gebruikte termen: rei (groet), ha-jimé (beginnen), sore-madé (einde), ippon (winnende punt), dan (graad) en dojo (zaal). De kleur van je band (obi) om je judopak geeft aan hoe bedreven je bent in judo. De kleuren zijn oplopend: wit, geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart.

Effe matten

Zin om de dojo in te duiken? Dat kan door heel Nederland. Bijvoorbeeld bij joeys-judoschool.nl in Nijkerk, judoschool in Amsterdam en judoschoolvanderhoek in ’t Gooi. Op de site van Judobond Nederland, jbn.nl, vind je nog meer judoscholen in jouw regio.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

