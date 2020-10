Toe aan een vrolijke work-out? Met Kangoo Jumps spring en loop je op lucht met een lach op je gezicht. Maar pittig is het wel!

Verder met een veer

De jumpers of springschoenen die je gebruikt tijdens Kangoo Jumps-lessen zijn uitgevonden door verschillende mensen. Al in 1914 vroeg de Parijzenaar Gaston Devore een patent aan voor schoenen met daaronder een ovaalvormige veer. Hij beschreef het als: een apparaat voor sport en acrobatiek met als doel om harder te lopen of hoger te springen. In de jaren 90 werd de schoen door de Zwitser Denis Naville verder ontwikkeld tot een stevige plastic en comfortabele schoen die lijkt op een skischoen. In eerste instantie werden de jumpers gebruikt als revalidatiemiddel door professionele sporters bij knie- en beenblessures. Maar al snel ontdekten andere sportievelingen ook de voordelen van deze ‘sportschoenen’. Ze werden gebruikt om mee hard te lopen en later kwamen er ook fitnessklassen met de jumpers, zoals Kangoo Jumps, dat nu aan een opmars bezig is.

Hupsklasje 2.0

Oneerbiedig gezegd is een Kangoo Jumps work-out eigenlijk een ouderwetse ‘hups’ aerobicsles waarbij je op lekkere muziek danst, springt en oefeningen doet. Het verschil is natuurlijk dat je de springschoenen aan hebt en daardoor hoger kunt springen en je sprongen beter gedempt worden dan wanneer je gewone sportschoenen draagt. Het is de eerste keer even wennen aan die schoenen waarmee je boven de grond zweeft, maar één ding is zeker: zodra je ze aantrekt, verschijnt er een glimlach op je gezicht. Je mag spelen alsof je weer kind bent.

Wat doet het met je?

Het is een vrolijke maar pittige cardio work-out en het mooie is dat iedereen het kan doen. De work-out heeft een low-impact en schijnt tot 80 procent minder belastend te zijn voor de gewrichten. Daardoor kunnen mensen met blessures deze sport ook doen. Je bouwt snel conditie op en krijgt meer energie. Je metabolisme krijgt een kick en je verbrandt met een uur springen aardig wat calorieën; iemand van 68 kilo verbrandt gemiddeld 550 calorieën.

Dit wil ik!

Zin om te dansen en lopen op lucht? Gelukkig kun je op steeds meer plekken in Nederland een Kangoo Jumps-feestje bouwen. Zo organiseert badassbabesclub.nl work-outs op verschillende plekken, zoals bij Grapèlli dance studio’s in Alkmaar. Ook bij fitbyrox.nl in Hilversum, loesjeladiesfit.nl in Best en pegoze.nl in Zeeland kun je terecht voor Kangoo Jumps. Kijk voor meer sportscholen op: jumpsport.nl.

