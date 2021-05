Fit met VIVA: krijg een kick met het eeuwenoude karate

De nationale sport van Japan, debuteert deze zomer op de Olympische Spelen. Zoek je innerlijke Karate kid en krijg deze eeuwoude vechtkunst onder de knie.

Lege handen

In het Japans betekent karate lege (kara) hand (te), omdat het een zelfverdedigingskunst is die zonder wapens wordt uitgeoefend. Een van de eerste vormen ontstond in de laat zeventiende eeuw op de Riukiu-eilanden ten zuidwesten van Japan en was behoorlijk beïnvloed door de Chinese vechtkunst kung fu. Lange tijd was karate verboden en werd het in het geheim beoefend. Aan het begin van de twintigste eeuw werd de sport naar het vasteland van Japan gebracht, kreeg het officieel de naam ‘karate’ en werd het een vast onderdeel in het lespakket op scholen. En zo werd het dus steeds populairder. Amerikaanse soldaten die in Japan waren gestationeerd, kwamen na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in contact met de sport. In de jaren zestig en zeventig kwam er een stroom aan Oosterse material arts-films uit – met onder anderen Bruce Lee – en dat maakte vechtkunsten als karate populair in de hele wereld. Toen begin jaren tachtig de kaskraker The karate kid uitkwam, wilde ieder kind de sport leren.

Wat doet het met je?

Slagen, schoppen, knie- en elleboogstoten: met karate train je het hele lichaam op kracht, lenigheid en snelheid. Ook je coördinatie- en reactievermogen gaan met sprongen vooruit. Karate is de ultieme sport om snel fit te worden: iemand van zeventig kilo verbrandt ongeveer 559 kilocalorieën per uur. Uit onderzoek blijkt dat je met de vechtsport niet alleen je lichaam, maar ook je mind traint. Omdat je jezelf leert te verdedigen, ga je ook buiten de dojo (de zaal waar je karate leert) zelfverzekerder door het leven. Het zenboeddhisme heeft een grote invloed op vechtkunsten en dus ook op karate. Om de bewegingen goed te doen, leer je in het moment te zijn en je te concentreren op het hier en nu. Uit onderzoek blijkt dat het je ook mentaal en emotioneel sterker kan maken.

Waar is die dojo?

Het mooie van karate is dat je het op elke leeftijd kunt leren en het door heel Nederland kunt doen. Kijk op kbn.nl en vind een sensei (leraar) bij jou in de buurt.

