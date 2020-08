De nieuwste trend op vier wielen: longboard skaten. Om meters mee te maken (naar het strand bijvoorbeeld) én je kunt zelfs dansen op een longboard.

Surfen op beton

Wat doe je als de golven niet hoog genoeg zijn om te surfen? Dan pak je een longboard waarmee je gewoon op straat het surfgevoel kunt beleven. Althans, dat deed Preston Nichols in de jaren vijftig in Hawaii. De longboards zijn langer en breder en hebben grotere en zachtere wielen dan een skateboard. Je kunt er beter mee sturen, over verschillende ondergronden mee skaten en vaart mee maken. Skateboards zijn juist weer geschikter om trucjes mee te doen. De eerste longboards die voor het publiek te koop waren, hadden metalen wielen. Vanaf de jaren zeventig werden de wielen wendbaarder en de longboards populairder. Nu beleeft longboarden een revival, omdat veel mensen het board gebruiken als vervoermiddel, in plaats van een fiets.

Wat doet dat met je?

Longboarden heeft dezelfde effecten als surfen, waarvoor het ooit een droge vervanger was. Het is een cardio work-out, wat zorgt voor een lagere bloeddruk en cholesterol en de kans op osteoporose op latere leeftijd vermindert. Je moet onder andere balanceren op het board en sturen, jezelf voortduwen en remmen; dat zorgt ervoor dat de spieren in je benen en die van je core goed aan het werk gezet worden. Daarnaast is het een mindfulle manier om buiten ontspannen bezig te zijn.

Plankgas

Als je een longboard wil kopen, denk er dan overna wat je met het board wil doen, er zijn namelijk heel veel verschillende. Met downhill boards kun je met veel vaart heuvels afgaan, dansboards zijn breder zodat je erop kunt dansen terwijl je voortrolt. Een cruiser kun je gebruiken om mee naar je werk te rollen. Je kunt natuurlijk zelf aan de slag – de platte Nederlandse asfaltwegen zijn er ideaal voor – maar je kunt ook eerst een workshop volgen om het boarden onder de knie te krijgen. Dat kun je onder andere doen bij hartbeach.nl in Scheveningen waar je voor zeventig euro een privéles krijgt en walkaplank.nl organiseert groepslessen in Amsterdam en Den Haag.

