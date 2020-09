Hou je van wat extremere sporten? Dan is parkour een leuke uitdaging. Het idee: geen muur, brug of ander obstakel houdt je tegen om je eindbestemming te bereiken.

Ontsnappingstechniek

Bij parkour draait het om hindernissen overwinnen en je zo snel en vloeiend mogelijk van a naar b verplaatsen. Daarbij is de stad (denk: muurtjes, hekken, daken en bankjes) je speeltuin.

Het stamt af van een ontsnappingstechniek bedacht door de Franse marineofficier Georges Hébert die zijn soldaten op elke situatie wilde voorbereiden en ze leerde zo veel mogelijk hindernissen te overwinnen. Een soldaat, de turner Raymond Belle, maakte later met zijn zoon David van de techniek de huidige gymnastiekdiscipline parkour.

Een afgeleide van parkour is freerunning. Het verschil is dat bij de laatste meer acrobatiek komt kijken, zoals salto’s en andere sprongen, terwijl het bij parkour meer om snelheid gaat. Vaak worden beide wel door elkaar beoefend.

Lees ook:

Fit met VIVA: Heel Holland rent én wordt fitter

Wat doet het met je?

Met parkour (en freerunning) ren, klim, rol en spring je dat het een lieve lust is en daarmee is het een full body work-out. Door al dat buigen en draaien met je core, wordt deze supersterk.

Doordat je snel moet beslissen hoe je een obstakel ‘te lijf’ gaat, zal je snelle denk-vermogen vooruitgaan en krijgt ook je creativiteit een boost. Net als je zelfvertrouwen, want een muurtje waarvan je nooit dácht om erover heen te springen, doe je na een tijdje met twee vingers in je neus.

En wat vooral belangrijk is: het is leuk! Het is een beetje alsof je weer kind bent en de hele dag mag spelen.

Dat wil ik!

Ben je wel in voor deze extreme sport? Ervaren parkour/freerunners doen dit outdoor in de stad. Tik het maar eens in op YouTube en je ziet de meest geweldige – en soms angstaanjagende – runs voorbij komen. Laat dat je niet afschrikken, want zijn er ook veel indoorplekken waar je kunt oefenen, met zachte ondergronden en trampolines om tegen muren aan te lopen.

Bij onder andere jump-academy.com in Den Haag, infinityfreerun.nl in Utrecht, parkourdisciplines.com in Zoetermeer, Benthuizen en Alphen aan den Rijn, fastforwardsports.nl in Woerden en vrog.nl in Amsterdam kun je een proefles nemen.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: shutterstock

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-38. Dit nummer ligt t/m 22 september in de winkel of kun je hieronder online bestellen.