Fit met VIVA: de teugels in handen à la de gravinnen in Bridgerton

Heb je Bridgerton gebinged en wil je je nu ook een lady uit de negentiende eeuw voelen? Ga dan eens paardrijden. We moeten je wel teleurstellen, want een sexy graaf/gravin is helaas niet inbegrepen bij de lessen.

Goed getemd

Was het paard van oorsprong een wild dier dat op de steppe leefde, tussen 5000 en 3000 voor Christus begon het domesticeren, in eerste instantie vooral voor oorlogen, later ook voor de landbouw. In ongeveer 355 voor Christus schreef Xenophon, een leerling van filosoof Socrates, voor het eerst over de rijkunst en het africhten van paarden. In het begin was paardrijden vooral een mannending, totdat in de veertiende eeuw een dameszadel werd ingevoerd. De bedoeling daarvan was dat vrouwen met twee benen aan de linkerkant zaten en daardoor met hun lange rokken konden rijden – een vrouw in broek was destijds not done.

In de Middeleeuwen ontstonden de eerste rijscholen en in de negentiende eeuw werd paardenkracht letterlijk ingezet om steden te bouwen. Aan het eind van die eeuw kwam er steeds meer aandacht voor dierenwelzijn en schreven vrouwen handboeken over paarden. De dieren werden steeds minder gezien als werkpaarden en de paardensport of recreatief rijden werd steeds populairder. En de eigenwijze vrouw? Die zat allang, net als mannen, in spreidzit op het paard.

In de bak

Series als Bridgerton, Reign en Vikings zijn niet alleen lekkere lockdown-wegkijkers, ze geven ook paardrijden als sport voor vrouwen een boost. Want het heeft toch wel wat: het onder controle houden van zo’n groot, sterk dier. Leuk detail: Bridgerton-hoofdrolspeler Phoebe Dynevor (Daphne) zei bij haar screentest dat ze een kei in paardrijden was, terwijl ze eigenlijk doodsbang was voor paarden. Haar gebluf had succes: ze kreeg de rol. Maar toen moest ze wel met haar tegenspeler Regé-Jean Page aan de bak met lessen.

Paardenkracht

Hoewel er nog weleens wordt gedacht dat paardrijden geen echte sport is, zal iedere ruiter daar anders over denken. Met paardrijden train je zowel je uithoudingsvermogen als je spieren. Door regelmatig te rijden, krijg je sterke been- en bilspieren en een krachtige core. Met een uur in stap, draf of galop rijden verbrand je tussen de 250 en 400 calorieën. Daarnaast worden door paardrijden je coördinatie, balans en reactievermogen getraind. Uit een Brits onderzoek onder paardrijders blijkt dat tachtig procent van hen heel erg tot extreem blij, relaxed en energiek wordt van paardrijden. Sowieso blijkt dat tijd met dieren doorbrengen je happy hormonen een boost geeft. Dus hup, in het zadel.

Hop, hop, hop

Paardrijlessen kunnen nog steeds, al is dat in coronatijd wel even anders. Je kunt privé of per twee personen buiten les krijgen. Bij manege.nl in Noordwijkerhout zijn er lessen voor volwassen voor €22 per uur. Of check halster.nl in Oisterwijk, schoteroog.nl in Haarlem of kijk op knhs.nl voor een overzicht van maneges door het hele land.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: Pexels

