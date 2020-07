De voordelen van roeien zijn plenty: je bent lekker buiten, krijgt er killer legs van (ja, echt!) en bent meteen lid van een leuke vereniging.

Als de Vikingen

Egyptenaren, Romeinen en Vikingen, allemaal deden ze het: roeien met riemen. Niet als sport, maar om te handelen of landen te veroveren. En in de vijftiende eeuw werden mensen in waterstad Londen met roeiboten vervoerd door zogenaamde ‘watermen’. Die hielden in hun vrije tijd roeiwedstrijden. Zo werd roeien steeds meer een sport. Pas in 1716 werd de eerste officiële wedstrijd georganiseerd en vanaf 1896 werd het een officiële sport. Voor vrouwen was dit pas in 1976. In Leiden werd in 1874 de eerste studentenroeivereniging van Nederland opgericht: Njord.

In z’n achteruit

Het verschil tussen roeien en kanoën is dat je met roeien niet in de vaarrichting kijkt, maar als het ware naar achteren vaart. De roeiriemen zijn in verbinding met de boot en de kracht komt vooral uit de benen. Je kunt ‘t in een skiff in je eentje doen, dan roei je met twee riemen. Of je gaat in groepsverband met z’n tweeën, vieren of achten. Een stuurvrouw zit hierbij voorin om te sturen en commando’s te geven.

Wat doet het met je?

Roeien is een full body work-out, waarbij je je been-, borst-, arm- en buikspieren traint. Met een uur pittig roeien, verbrandt iemand van 70 kilo zo’n 850 calorieën, doe je het wat relaxter dan kom je aan bijna 500 calorieën. Omdat roeien een low impact sport is, zie je roeiers op het water van alle leeftijden. Uit onderzoek blijkt dat roeien stressverlagend werkt.

Waar doe ik dat?

Je mag niet zonder ervaring in een roeiboot stappen. Volg dus een cursus bij een van de 120 roeiverenigingen van de Koninklijke Nederlandse Roeibond: knrb.nl/vereniging-zoeken. Bij een vereniging moet je (uiteindelijk) lid worden. Wil je dat niet? Bij toprow.com kun je skiff- of ploegcursussen volgen in Amsterdam en Haarlem. Een beginnerscursus van acht weken kost € 149. Het watersport-bedrijf Volans Rowing biedt in Rotterdam FreeRowing aan, een gratis clinic om de smaak van het roeien te pakken te krijgen. Kijk hiervoor op volanswatersports.com.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

