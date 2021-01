Fit met VIVA: Haal meer uit je dagelijkse stappen met rucking

Ook zo into wandelen de laatste tijd? Door een zware rugtas mee te nemen, haal je meer uit je dagelijkse stappen. Maak kennis met rucking!

Voorwaarts, mars!

Rucking, het klinkt wat apart, maar het komt van rucksack oftewel rugzak. Het stamt uit de militaire wereld waarin soldaten tijdens hun training, maar ook tijdens hun uitzendingen, met zware bepakking lange afstanden moeten afleggen. Onbewust heb je het misschien ook al gedaan tijdens een backpackvakantie. Sinds sportscholen het afgelopen jaar veelal gesloten waren, is wandelen voor velen dé manier van bewegen. Met rucking maak je je dagelijkse wandeltochten een stuk intensiever en verbrand je meer calorieën. Wat je moet doen: je vult een stevige rugzak met 10 procent van je eigen gewicht. Dus stel dat je 65 kilo weegt, dan vul je je rugzak met 6,5 kilo gewicht. En dat bouw je geleidelijk op. Je kunt dumbbells, een gewichtsschijf, een stapel boeken of bijvoorbeeld tijdschriften gebruiken.

Cardio- én krachttraining

Als je veel achter een computer zit of een zittend beroep hebt, hangt je torso grotendeels voorover en kun je rugklachten krijgen. Met rucking maak je een tegengestelde beweging. Door het gewicht in de rugzak worden je schouders en je rug ‘rechtgetrokken’, waardoor je houding beter is en je ruggenwervel en heupen minder belast worden. Met rucking combineer je een cardio- met een krachtworkout, dus je conditie gaat vooruit én je krijgt keiharde been-, bil- en buikspieren. Extra motivatie nodig? Met een verzwaarde rugzak kun je tot drie keer zo veel calorieën verbranden als met een gewone wandeling. Dus gooi ’m vol met gewicht!

Waar gaan we rucken?

Het mooie van rucking is dat je het overal kunt doen en zo zwaar kunt maken als je zelf wilt. Wandel over de vertrouwde geasfalteerde weg of maak het zwaarder door door de duinen of het strand te ploegen. Slecht weer? Ruck je trappen in huis op en af; doe er meteen wat squats achteraan (en hou je rugzak op!). In Amerika worden er rucking challenges georganiseerd waarbij je bepaalde hikes moet afleggen, in Nederland wordt dat (nog) niet gedaan. Maar wat houdt je tegen om – als we weer met meer mensen naar buiten mogen – je eigen ruckclub op te richten?

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Unsplash

