Fit met VIVA: Run-dip-run is de nieuwste outdoor sporttrend

Run-dip-run heet de nieuwste outdoor sporttrend: hardlopen met een frisse duik in het water tussendoor. Ja, óók in de winter.

Hardlopen éxtra

Als je dagelijkse hardlooprondje wel een uitdaging kan gebruiken, is er nu de run-dip-run. Bij deze nieuwe sport ren je eerst een aantal kilometers om halverwege een duik in een koude plas, sloot of zee te maken, zo’n twee minuten in het water blijft, om daarna weer terug te rennen richting huis. De bedenker is Koen de Jong, die met onder anderen Wim ‘Iceman’ Hof de wereldwijde bestseller Koud kunstje schreef. De fanatieke hardloper ontdekte door Hof de voordelen van een dip in ijsbaden en zo ontstond deze sport voor diehards, die juist in deze tijd hét perfecte anti-stressmiddel is.

Coole ontstresser

Run-dip-run is een training voor je lichaam én je mind. Door in een wak of koud water te gaan, schiet je lichaam in een stressreactie. De truc is dan om niet direct gillend het water uit te rennen, maar te vertrouwen op je lichaam en te focussen op je ademhaling. Je maakt een dosis endorfine en dopamine aan, waardoor je je happy gaat voelen en een shot energie krijgt. Alle eventuele stress die je vooraf voelde, zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook belangrijk: je immuunsysteem krijgt een boost door koude work-outs omdat je meer witte bloedlichaampjes aanmaakt. Uit onderzoek van het AMC blijkt zelfs dat dagelijks dertig seconden koud douchen kan leiden tot 29 procent minder ziekte-verzuim. Ook fijn: als het koud is, moet je lichaam harder werken om warm te worden, waardoor je metabolisme sneller werkt en je dus meer calorieën verbrandt.

Oefenen onder de douche

Als je op kou-gebied niet zoveel gewend bent, is het verstandig om te beginnen met koude douches in de ochtend. Begin met vijftien seconden en bouw dat steeds een beetje meer op. Klaar voor het echte werk? Ga nooit alleen run-dip-runnen, voor het geval je onwel wordt. Het beste is dat je – als je met z’n tweeën bent – om en om het water in gaat. Bij het water trek je je hardloopkleding uit, waaronder je zwemkleding zit. Als je een handdoekje meeneemt in een rugzakje kun je even opdrogen, om vervolgens naar huis te rennen. Met een groep op pad? Onder andere bmind.nl in Eindhoven, oer.life/nl en coolchallengelimburg.nl in Maasbree organiseren regelmatig run-dip-run events.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

