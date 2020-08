Die tropische vakantie halen we gewoon naar eigen land door lekker te gaan salsadansen.

Pittig sausje

Salsamuziek en de bijbehorende dansstijl ontstond begin 1900 in Cuba uit een mix van verschillende muziekstijlen: de danzón van de Franse en Haïtiaanse immigranten, de rumba van Afrikaanse slaven, de són van Cubanen en de flamenco van de Spanjaarden. Toen in de jaren zeventig veel Cubanen en andere Latijns-Amerikanen naar New York emigreerden, ontwikkelde de dans zich verder in de wijk Spanish Harlem. Hoogstwaarschijnlijk bedacht het platenlabel Fania de naam salsa: het betekent ‘saus’ in het Spaans en refereert aan de mix van dansen en muziekstijlen die salsa is. Het platenlabel maakte salsa groot in Amerika en lanceerde Latijns-Amerikaanse artiesten. In de jaren zeventig spreidde de muziek en dansvorm zich ook uit naar Europa.

We mogen weer!

Vanwege corona lag salsa even stil, maar in parken zag je creatieve oplossingen. Koppels dansten los van elkaar of hielden beiden het uiteinde van een stok vast. Inmiddels zijn de dansscholen weer open en tot de herfst zal veel buiten les gegeven worden.

Wat doet dat met je?

Met salsa beweeg je je hele lijf. Een goede beweging dus, waar je niet alleen flexibel van wordt, maar ook je coördinatie mee traint (les één: leer ‘spotten’ tijdens het rondjes draaien en voorkom zo misselijkheid). Salsa is een heel sociale ‘sport’ waarbij je vaak met verschillende danspartners danst en na afloop nog een drankje doet of samen naar salsafeesten gaat. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen dus! Misschien ben je je in het begin heel erg bewust van wat je allemaal niet kunt, maar hoe meer salsaskills je onder de knie krijgt, hoe lekkerder je in je vel gaat zitten en hoe zelfverzekerder je wordt. Salsa is dan ook perfect om je vrouwelijkheid te showen. Daarnaast word je gewoon instant vrolijk van de Caribische klanken; het is een goede manier om een druilerige dag in ons land door te komen!

Waar doe ik dat?

In de stemming gekomen? In alle provincies zijn Latin dansscholen te vinden, kijk op latinworld.nl/latin/dansscholen en selecteer je eigen regio. Vaak worden er proeflessen gegeven. Trek vooral iets aan waar je je comfortabel in voelt, een spijkerbroek en T-shirt kunnen ook gewoon. Je schoenen moeten vooral niet te stroef of glad zijn.

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-31-2020. Dit nummer ligt t/m 4 augustus in de winkel of bestel je online via onderstaande link.