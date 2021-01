Fit met VIVA: Schaakmat! Ook je hersenen moeten flexibel blijven

Schaken geen sport? Ook je hersenen moeten flexibel blijven! De ‘suffe’ denksport maakt een ware revival door de Netflix-hit ‘The queen’s gambit’.

Bedankt Vikingen

Schaken wordt al eeuwen gespeeld in verschillende vormen en heeft zijn oorsprong in China of Oezbekistan, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. In de elfde eeuw verspreidde het spel zich over Europa, waarschijnlijk door de Vikingen, omdat overal langs de Europese kust schaakstukken zijn gevonden. Het is een van de populairste denksporten ter wereld, maar veel mensen haken af of beginnen er niet aan omdat ze denken dat het te moeilijk is. Dit jaar maakten velen er (weer) kennis mee dankzij de Netflix-hit The queen’s gambit.

Ongekend populair

Eind oktober kwam The queen’s gambit online. De serie gaat over Beth (Anya Taylor-Joy) die in een weeshuis opgroeit en daar leert schaken van de conciërge. Ze blijkt een talent en groeit door tot het hoogste niveau van de schaakwereld, die gedomineerd wordt door grijze mannen. Ondertussen worstelt ze met haar verleden en een alcohol- en drugsverslaving. Na het kijken, wil je niets liever dan ook een potje schaken. De serie heeft schaken ongekend populair gemaakt. Verkopers van schaakborden hebben hun verkoop zien vervijfvoudigen, de servers van chess.com en het NK internetschaken voor dames raakten overbelast door het hoge bezoekersaantal.

Is het een sport?

Een van de grootste discussies die al jaren rondom schaken speelt: is het een sport of niet? Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schaaksport erkend, maar niet als Olympische Sport vertegenwoordigd op de Olympische Spelen. De internationale schaakfederatie FIDE heeft daarom nu z’n hoop gezet op de Spelen van Parijs in 2024. Misschien dat het succes van The queen’s gambit het laatste zetje geeft. Feit is wel dat schaken een denksport is en daarmee een optimale hersentrainer: zo moet je strategisch denken en de reactie van je tegenstander incalculeren. Dé manier om je brein fit en vitaal te houden. Maar ook fysiek vergt de lange zit veel van de schaker. Een professionele wedstrijd kan wel zo’n negen uur duren en een speler kan daarbij zo’n 6000 calorieën verbranden. Je moet dus een behoorlijk goede conditie én bilspieren hebben om dat vol te houden.

Welkom aan bord

Schaken leren? Je kunt jezelf eerst inlezen op Nederlandse sites als schaakzone.nl en chessity.com zodat je de basisregels kent. Dan is het tijd om te oefenen. Op YouTube vind je veel beginnerscursussen zoals die van Rob Hoogland, Chess for beginners en van Siem, die ASMR met leren schaken combineert, über zen. Verder kun je oefenen via schaakapps als Schaken – Speel & leer, Chess en Schaak. En dan is het tijd voor het échte werk. Haal het bord maar uit de kast!

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

Deze VIVA-Fit komt uit VIVA-2020-53. Dit nummer ligt t/m 5 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.