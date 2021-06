Fit met VIVA: lekker actief op het strand met spikeball

Lekker actief zijn op het strand of in het park? Neem je spikeball-set en een paar vrienden mee. Goeie work-out én pret gegarandeerd.

Strandspel 2.0

Spikeball werd in 1989 bedacht door speelgoedmaker Jeff Knurek. Hij bracht het onder bij een Japanse speelgoedfabrikant en het spel was een paar jaar populair. Maar omdat de fabrikant het spel niet updatete en goede marketing ontbrak, verdween het naar ieders zolder of schuur om te verstoffen. In 2003 ging de Amerikaan Chris Ruder met een paar vrienden op vakantie naar Hawaii. Een van zijn vrienden had z’n oude spikeball-set meegenomen en Chris raakte zo in de ban van het spel dat hij ging researchen.

Wat bleek: het trademark was verlopen. Hij kocht het patent voor 800 dollar en nam een paar jaar de tijd om de materialen te upgraden en marktresearch te doen. In 2007 zette hij het opnieuw in de markt en in de vijf jaar daarop haalde hij een miljoen omzet per jaar. Toen hij in 2015 met het spel meedeed aan het tv-programma Shark tank, de Amerikaanse versie van Dragons’ den, brak het spel definitief door bij het grote publiek. Inmiddels zijn er in sommige landen zelfs competities. De laatste tijd wordt het spel ook steeds populairder in Europa, doordat mensen tijdens de pandemie op zoek waren naar sporten die ze buiten konden doen.

Handen omhoog!

Je kunt het spel twee tegen twee spelen, of drie tegen drie. Je speelt het rond een rond net, een soort trampoline, dat laag bij de grond staat. Het ene team opent het spel door met de hand een bal via het net naar de tegenstanders te serveren. Net als bij volleybal mag elk team de bal maar drie keer raken en naar elkaar overspelen, voordat de bal via het net weer in het spel komt. De bedoeling is dat de tegenstanders de bal niet terug kunnen spelen. Je kunt vooraf afspreken of je het spel beëindigt met elf, vijftien of eenentwintig punten.

Het oog moet ook wat

Spikeball is een superactief spel waarbij je snel moet reageren op de moves van je tegenstanders. Je oog-handcoördinatie wordt goed getraind en het is een spel waarmee je ongemerkt een goede work-out doet. Uit cijfers van FitBit blijkt dat je bij een gemiddeld spel van 15 minuten 831 stappen zet en 116 calorieën verbrandt. Dat maakt op het strand of in het park hangen nóg leuker.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty images