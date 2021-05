Fit met VIVA: fietsen op het water met de SUP bike

Hou je ook zo van kneuterig waterfietsen in een plastic zwaan tijdens je vakantie? De good old waterfiets heeft een upgrade gekregen met een heuse SUP bike.

Van jacht naar gracht

Wat krijg je als een industrieel ontwerper zijn liefde voor fietsen en water combineert? Een fiets op een Stand Up Paddle board waarmee je over het water kunt fietsen! Ofwel: een SUP bike. De Spanjaard Josep Rubau, die in het verleden onder andere flashy auto’s voor BMW en Volkswagen ontwierp, richtte zijn bedrijf Red Shark Bikes op om zijn nieuwste snufje op de wereld te zetten. In zijn thuisland werd de SUP bike, door z’n prijskaartje, in eerste instantie vooral omarmd door jachteigenaren die het als een speeltje gebruikten op zee. Maar nu vindt de ‘waterfiets 2.0’ steeds meer de weg naar de ‘gewone man’ en is ie zelfs in ons land gesignaleerd.

Fietssuppen

Zelf ervaren hoe het is om over het water te fietsen? De zwagers Ernst van der Baan en Twan Korver van onzzz.nl introduceerden onlangs het fiets-suppen als eersten in Nederland. Het is weer even wat anders dan het originele suppen of een rondje wandelen. Je kunt via het verhuurbedrijf de slootjes van het Noord-Hollandse natuurgebied De Eilandspolder ontdekken of het brede water van het Alkmaardermeer opgaan. Voor een uur betaal je 35 euro per persoon. Je kunt er ook een feestje van maken en er een koelbox bij huren met een flesje wijn en hapjes. Heb je meteen een leuk coronaproof-uitje!

Wat doe het met je?

Een heel pittige work-out is fiets-suppen niet: het is iets zwaarder dan fietsen omdat je door het water moet trappen, maar lichter dan gewoon suppen. Het is vooral een leuke work-out die een glimlach op je gezicht tovert. Je bent buiten in de natuur, maakt een portie gelukshormonen aan en slurpt vitamine D op. Dat daarbij je been- en bilspieren ook nog getraind worden, is een mooie meevaller.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?