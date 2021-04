Fit met VIVA: zeg namasté op het water met sup yoga

Op het water krijgt balans een heel nieuwe betekenis. Ontdek sup yoga.

Voor lichaam en geest

In de eerste fase van corona waren supboards wereldwijd niet aan te slepen en soms zelfs uitverkocht. Heb je er vorig voorjaar ook een aangeschaft? Dan is het de tijd om je sup work-out naar een hoger niveau te tillen met sup yoga. Sup yoga is een combinatie van stand up paddling (sup) uit Hawaii en yoga uit India. Dat er een love match is ontstaan tussen deze twee is eigenlijk niet zo vreemd. Focus en balans, voor zowel je lichaam als geest, is bij beide sporten essentieel. En hoewel sup en yoga los van elkaar al lang bestaan, is sup yoga pas sinds twintig jaar een sport, die vooral de laatste jaren aan populariteit wint.

Wat doet het met je?

Sup yoga is een work-out voor je hele lichaam. Doordat je moet balanceren om niet in het water te vallen, komen al je spieren in actie. Je krijgt een rockhard core en omdat je al suppend naar je plek op het water gaat, krijgen ook je armen een goede training. Daarnaast is sup yoga een oefening in mindfulness: je bewegingen moeten klein zijn, anders val je van je board. Je focust met yoga op je ademhaling. En door in de natuur, op het water en in alle elementen actief bezig te zijn, maakt je lichaam een flinke dosis geluksstofjes aan. Wedden dat jij breeduit lachend op je board staat? En ook mooi meegenomen: met een uurtje sup yoga’en verbrand je tussen de 410 en 530 calorieën.

Ik wil het water op!

Hup, hup, waarom sta je nog op het vaste land? Voordat je gaat sup yoga’en is het wel handig als je in elk geval één keer op een sup hebt gestaan, omdat je nou eenmaal een stukje moet peddelen naar de yogaplek. In Nederland kun je bij iksuploosdrecht.nl op de Loosdrechtse Plassen onder andere een sunrise en sunset les volgen. Bij supsup.nl zijn er lessen op de Bergse Plassen in Rotterdam. In Amsterdam kun je op het strand IJburg elke woensdag en zondag sup yoga’en via mm-sup.com.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images