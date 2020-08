Dé op-veilige-afstand-sport van deze zomer is zonder twijfel suppen. Ga je mee het water op?

Hit uit Waikiki

Net als veel watersporten, komt Stand Up Paddling (SUP) uit Hawaii. Surfinstructeurs uit Waikiki gingen in de jaren veertig op hun board staan en peddelden door de zee om zo hun surfleerlingen goed in de gaten te kunnen houden. Dit werd door andere surfers overgenomen. Pas in de jaren negentig werd sup echt een sport en werden er op Hawaii suplessen gegeven als er niet genoeg golven waren om te surfen. Daarna verspreidde de watersport zich over de rest van de wereld uit, vooral in warmere oorden werd het een hit. In Nederland was het redelijk populair, maar sinds corona is het uitgegroeid tot dé watersport van deze zomer. Ie-de-reen is aan de sup en supboarden zijn niet aan te slepen. Wel logisch: je bent op veilige afstand van elkaar en lekker buiten bezig. Het mooie: na gedane arbeid neem je een heerlijk verkoelende duik in het water.

Wat doe het met je?

Sup kan er een beetje suf uitzien, zeker als je het met kite- of golfsurfen vergelijkt, maar vergis je niet: het is een pittige work-out. Je traint heel je lichaam, maar vooral je core wordt goed in beweging gezet. Je kunt heel relaxed paddelen over grachten en in slootjes, maar doe je een wedstrijdje of ga je de zee op en pak je wat golven mee, dan begint het nog meer op een work-out te lijken. Op rustig water verbrand je zo’n 225 calorieën per uur, met wat meer golf tik je de 400 tot 500 calorieën per uur aan.Doe je mee aan echte supraces dan kun je wel tussen de 850 tot 1000 calorieën per uur verbranden. Door buiten te sporten, maakt je lichaam geluksstofjes aan en de repeterende beweging met de peddel is ook nog eens erg mindful. Je traint dus niet alleen je lichaam, maar ook je geest.

Het water op

Water genoeg in ons land, zon wat minder, maar met een beetje regen is het ook fijn om het water op te gaan. Dit kun je onder andere doen bij lakesidesup.nl in Amersfoort, supsup.nl in Rotterdam, mm-sup.com in Amsterdam, supclubnederland.nl in Eindhoven en Den Bosch en supschooldomstad.nl in Utrecht. Een losse les van een uur kost gemiddeld twintig euro; er zijn ook strippenkaarten of langere cursussen. Veel supscholen bieden ook de mogelijkheid om supyoga te volgen, waarbij je dus yoga op je board doet. Een goede evenwichtsoefening! Steeds vaker zie je ook dat suppen en het vissen naar plastic afval gecombineerd wordt. Wil je ook een fijne work-out en tegelijkertijd wat goeds doen voor het milieu? Dat kan bij onder andere elkombi.nl in Alkmaar en supcleanup.eu in Gouda.