Fit met VIVA: Surfen zonder golven? Ga de straat op met een surfskateboard

Met een surfskateboard bedwing je het asfalt in plaats van de zee. En dat is een net zo stevige work-out!

Lekker flexibel

Eind jaren negentig bedachten de Californische surfers David Colley en Brad Gerlach het surfskateboard – ook wel bekend als carveboard – om hun moves te kunnen oefenen als er geen golven waren. Een surfskateboard is flexibeler en wendbaarder dan een longboard. Met de voorwielen kun je dezelfde korte bewegingen maken als bij surfen. Pumping – een pompende beweging met je voet – is de manier om snelheid te maken met surfskating. Daarvoor heb je niet, zoals bij het normale skateboard, je andere voet voor nodig om af te zetten op het asfalt. Niet alleen perfect voor surfers, ook voor de (beginnende) skateboarder is de surfskate een ideale plank, want net een stukje breder en daarmee stabieler dan een longboard.

Wat doet het met je?

Surfskating is net als surfen een full body cardio work-out. Je hebt je armen, voeten en benen nodig om te balanceren. En je traint je coördinatie en reactiesnelheid, wat in het dagelijks leven ook handig is. Je beenspieren én je core zijn continu aan het werk, dus ook je spiermassa kan toenemen als je regelmatig op het board te vinden bent. Met een uur surfskating, verbrand je tussen 300 à 500 calorieën. Daarnaast is het de bedoeling dat je gewoon heel veel lol hebt op je board en met een beetje geluk ook nog kunt genieten van je omgeving terwijl je door de stad of langs het strand zoeft.

All a board

Zin om op een surfskate te springen? Als beginnende surfskater is het verstandig om voor de veiligheid een helm en kniebeschermers aan te doen. In Nederland is er gelukkig genoeg asfalt om zelf aan de slag te gaan, maar er zijn ook skateparken waar je lekker kunt klooien en moves bij anderen kunt afkijken. Op skateplace.nl/parken vind je een overzicht van alle skateparken. Wil je lessen nemen?

Er zijn cursussen voor volwassenen bij onder andere:

skateboardschool.gonoord.com in Amsterdam

skatedays.nl in Rotterdam

burnside.nl in Deventer

skateparkutrecht.nl in Utrecht

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: Getty