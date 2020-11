Groen doet altijd goed: planten maken je zen en buiten sporten maakt je happy en fit. Dus waar wacht je nog op?

Doe maar groen

Nu we steeds meer tijd binnen doorbrengen, het eind van de coronacrisis nog niet in zicht is en uit onderzoek blijkt dat 41 procent van de vrouwen in deze tijd meer stress en angst ervaart, is het belangrijk extra goed voor jezelf te zorgen. Een dosis groen in de vorm van planten en bomen doet daarbij wonderen. Diverse onderzoeken tonen namelijk aan dat sporten in de natuur ervoor zorgt dat je stemming verbetert, je angsten verminderen, je meer energie krijgt, maar ook dat je zelfvertrouwen stijgt. Zelfs tien minuten actief zijn in het groen of aan het water heeft al effect. Geen zin om te sporten? Alleen al kijken naar de kleur groen – na blauw de meest voorkomende kleur op aarde – heeft een kalmerend effect op je lichaam en geest.

Naar buiten

Je portie buitenlucht combineren met actief bewegen? Ga dan voor de nieuwste outdoortrend: de tree work-out. Bij deze sport gebruik je alles wat er aanwezig is in een park of bos om oefeningen te doen. Zo kun je met TRX-banden om een boom roeien, je kunt een tree sit doen in plaats van een wall sit, de bankjes in het park gebruiken voor bijvoorbeeld step-ups en push-ups en stenen als natuurlijke dumbbells. En heb je zin om te rennen? Gebruik dan slootjes en plassen om overheen te springen om je rondje extra uitdagend te maken. Aan het eind van de rit een boom een dikke knuffel geven? Waarom ook niet! Wedden dat het je happy maakt?

Groene vingers

Sport je liever binnen? Boots dan de effecten van een groene work-out na door een muur groen te verven of jezelf te omringen met planten. Laat je stresslevel dalen door thuis een yogales of meditatiesessie te doen. Maar ook actief bezig zijn met planten is goed voor je geest. Wroet in de aarde, verpot een paar planten, geef ze een douche als ze een laagje stof op hun bladeren hebben, knip wat dode takken weg: kortom, geef ze een dosis extra liefde. Het is dé manier om te ontspannen en je hoofd leeg te maken.

Aan de slag!

Op YouTube vind je inspiratie voor een tree work-out, maar laat je ook leiden door wat je in een park of bos vindt aan materialen. Zo train je direct ook je creativiteit. En zoek op YouTube naar ‘yoga in nature’ of ‘mediation in nature’ en je vind de fijnste video’s op de mooiste groene plekken in de wereld. Ben je meteen een beetje op vakantie.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Shutterstock

