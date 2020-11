Kak je een beetje in tijdens het thuiswerken? Schud dan de boel even op met een potje twerken. Heb je meteen een lekkere work-out te pakken.

Bruiloftsdans

De dans waarbij met de heupen en de billen wordt geschud in – meestal – squat-houding, stamt van origine uit Ivoorkust in West-Afrika. Mapouka heet het daar, een vrolijke dans die al eeuwen wordt gedanst op familiefeesten als bruiloften, maar soms ook in de kerk. In de jaren ’80 ontstond in de dans- en muziekscene van het zuiden van Amerika een dans die veel lijkt op Mapouka: twerken. In tegenstelling tot een gezellig familiedansje, werd de Amerikaanse variant een seksuele verleidingsdans die op blockparty’s en in stripclubs werd gedanst.

Twerken gaat mainstream

In de begintijd is twerken vooral populair in de zwarte cultuur. DJ Jubilee gebruikt het woord ‘twerk’ voor het eerst in 1993, in zijn nummer Do the jubilee all. En in 2001 maakt Destiny’s child twerken bij een groter publiek bekend door hun nummer Jumpin, jumpin. Maar in 2013 gaat twerken pas echt mainstream als Miley Cyrus twerkt in een privé-video en deze op YouTube zet. Nadat ze in datzelfde jaar tegen Robin Thicke op reed tijdens haar optreden op de MTV video music awards werd ‘Wat is twerking?’ de meest gezochte vraag op Google. Ook Rihanna, Justin Timberlake en Taylor Swift twerken erop los of gebruiken de term in hun nummers. In plaats van seksistisch zien vrouwen twerken als empowering; als een manier om van hun lichaam te houden in ‘all shapes en sizes’.

Wat doet het met je?

Van een sexy dans is twerken inmiddels uitgegroeid tot een echte work-out die je bij dansscholen en in sportclubs kunt volgen. Omdat je grotendeels in squathouding doorbrengt, is het een goede training voor je buik-, been- en bilspieren. Ook je heupen worden lekker aan het werk gezet. Met een les van een uur verbrand je circa 530 calorieën.

Hoe twerkt dat?

Voorlopig kun je thuis aan de slag met je twerk-moves. Misschien is dat ook wel een fijne manier om los te komen en je gêne overboord te gooien. Op YouTube staan heel veel goede twerk-tutorials, zoals de video’s voor beginners van Hip shake fitness, Nicole Cole en Move tube netwerk. En als groepslessen weer mogen, kun je onder andere terecht bij poleinspiration.nl in Den Haag en Rotterdam, rasa-lila.nl in Amsterdam en artisticmovements.nl in Nijmegen. En dan kunnen we – hopelijk – volgende zomer onze heupen los gooien op de festivals!

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: iStock

