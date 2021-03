Fit met VIVA: adem in, adem uit en verbeter je uithoudingsvermogen

Verbeter je uithoudingsvermogen en haal meer uit je training door de juiste ademhalingstechnieken. Maakt je bovendien superzen.

Een uithoudingsvermogen net als de sterren

Nieuwste trend in celeb-land: zingen en sporten tegelijk. Miley Cyrus, Lizzo en Alicia Keys combineerden onlangs hun zangkunsten met een work-out. Beyoncé moest al vanaf haar tiende van haar vader op een loopband tegelijk rennen en zingen om haar uithoudingsvermogen op te bouwen. Maar het heeft meer voordelen: met een goede ademhalingstechniek haal je meer uit je training.

Wat doet het met je?

Van je ademhaling ben je je over het algemeen niet bewust, tenzij je gespannen of buiten adem bent; dan adem je vaak, onregelmatig en hoog op de borst. Toch is het een goed idee om vaker bij je ademhaling stil te staan, want als je je adem niet goed gebruikt, raak je sneller uitgeput en herstel je minder snel van een work-out. Een juiste ademhaling zorgt dat er voldoende zuurstof naar je spieren gaat, waardoor je een training langer volhoudt en je uithoudingsvermogen verbetert. Ook om te ontspannen, is je ademhaling een belangrijke factor om zen te worden.

Ademhalen voor elk moment

Gedurende de dag: adem in én uit door je neus (en sluit je mond). Adem door je middenrif en buik. Als je zit, heb je genoeg aan vier tot acht keer ademen per minuut. Ontspanningsoefening: Voel je je gestrest, doe dan deze oefening om te ontspannen. Plaats een hand tegen je borst en de ander op je buik. Adem vier seconden diep in door de neus, hou een seconde vast en adem in vier seconden uit door je neus. Doe dit zes tot tien keer per dag, in totaal tien minuten per dag.

Ademen bij cardio: over hoe je het beste kunt ademen tijdens het hardlopen, zijn de meningen verdeeld. Maar waarschijnlijk is dit het beste. Omdat je veel zuurstof nodig hebt, is het aan te raden om in- én uit te ademen door de mond. Probeer hetzelfde loop- en ademritme te krijgen, zoals: na drie stappen inademen en na de volgende drie stappen uitademen. Adem door je middenrif en buik.

Ademen bij fitness: bij krachtraining is een goede ademhaling belangrijk om genoeg zuurstof naar je spieren te laten gaan. Een krachtoefening bestaat doorgaans uit twee fasen. Adem tijdens de aanspanning van je spieren rustig in door de neus. Adem uit door de mond als je naar de beginpositie terug beweegt.

Ademnood

Je kunt je ademhaling trainen met apps als Ademhaling en Calm. Je zult merken dat als je je bewuster wordt van je ademhaling en ’m traint, je meer voordelen merkt tijdens work-outs of op momenten dat je gespannen bent.

Deze Fit met VIVA komt uit VIVA-2021-10.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Unsplash