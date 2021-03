Fit met VIVA: Sla je slag en ga eens wildzwemmen

Gewend aan dippen in koud water? Ga een stap verder en waag je aan wildzwemmen. Voor je het weet heb je het buitenzwemvirus te pakken.

Terug naar de oertijd

Voordat er zwembaden waren, zwommen mensen in meren, rivieren en zeeën. Egyptenaren zwommen zo’n drieduizend jaar geleden in de Nijl en bij de Grieken kwam je beter aan een baan als je kon zwemmen. Winterzwemmen in wakken gebeurt al eeuwen in Scandinavië en Rusland. In ons land werd zwemmen halverwege de negentiende eeuw steeds belangrijker. Omdat er te weinig schone buitenzwemplaatsen waren, werd in 1883 het eerste overdekte zwembad in Den Haag geopend.

Revival

Met de jaren raakte iedereen gewend aan het warme water van binnenbaden. Toch was er een groep die bleef buitenzwemmen. Eerlijk is eerlijk: veelal werd er meewarig naar ze gekeken. Maar sinds corona is alles anders. Op zoek naar een prikkel – en omdat binnenzwemmen niet meer kon – waren mensen klaar voor een uitdaging. Zo is dippen in ijskoud water nu een trend. En velen zijn klaar voor de volgende stap: zwemmen in open water. Acteur Manuel Broekman en oud-voetballer Evgeniy Levchenko zijn overtuigd pleitbezorgers van een frisse duik in de ochtend.

Waar moet je op letten?

Zwem altijd met iemand en zorg dat je dicht bij de kant blijft. Nederland heeft de schoonste wateren van Europa en je kunt op meer dan achthonderd plekken veilig buitenzwemmen. Check zwemwater.nl van Rijkswaterstaat. Trek zeker als beginner een wetsuit aan; als het water rond de twintig graden is, kun je in bikini of badpak het water in. Op waterinfo.rws.nl staan de temperaturen van het water. Doe een badmuts op, want via je hoofd verlies je veel warmte. Neem een warm drankje mee om na afloop op te warmen. Ook lekker: een thermosfles met warm water om je lichaam mee af te spoelen.

Wat doet het met je?

Zwemmen is een toegankelijke sport voor iedereen: ook met overgewicht, handicaps of blessures voel je je als een vis in

het water. Wildzwemmen doet daar een schepje bovenop. Uit onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig in koud water zwemmen een verbeterde weerstand hebben. Ook mensen met depressie en/of stressgevoelens hebben er baat bij, omdat er een flinke dosis happy hormonen als serotonine en dopamine vrijkomen. Na wildzwemmen voel je helemaal opgekikkerd en vol energie. Om je lichaam warm te houden, verbruik je bij buitenzwemmen ook meer energie dan in warm water.

Doe eens wild

Susan Houbraken van frisseduik.nl geeft workshops, bij openwaterswimming.club kun je diverse trainingen volgen en ook borstcrawlcursus.nl organiseert cursussen openwaterzwemmen in Den Haag, Rotterdam en Groningen

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Unsplash