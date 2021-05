Mensen met deze 3 sterrenbeelden zijn heel slecht in flirten

Sommigen gaat het heel gemakkelijk af, bij anderen wordt het al snel ongemakkelijk. Flirten kan op tientallen verschillende manieren, maar geen van die manieren werken voor deze 3 sterrenbeelden. Ze houden er gewoon niet zo van om over koetjes en kalfjes te praten of durven zelf niet op je af te stappen.

Waterman

Een Waterman is niet zo zeer heel slecht in flirten, ze houden gewoon niet van oppervlakkige gesprekken. Ze zijn namelijk erg nieuwsgierig en leergierig. Daarom hebben ze liever diepgaande gesprekken over bijvoorbeeld kunst, cultuur of muziek. Flirten met iemand die ze maar net kennen is dus niets voor dit sterrenbeeld.

Vissen

Vissen houden in tegenstelling tot een Waterman juist heel erg van flirten. Alleen zijn ze verlegen en terughoudend omdat ze niet te veel over zichzelf kwijt willen. Ze staan strak van de zenuwen tijdens het flirten en hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Dat ze dan ook nog eens onhandig zijn helpt ook niet echt. Vissen stappen daarom ook niet snel op iemand af en moet de ander vaak het initiatief tonen, ze zijn veel te bang om een blauwtje te lopen.

Kreeft

Net als Vissen, is dit een van de sterrenbeelden die wel van een beetje flirten houdt. Waar het bij een Kreeft alleen vaak mis gaat, is dat ze het lastig vinden om zich open te stellen. Liever praten ze niet met vreemden en zeker niet over zichzelf. Een Kreeft vind het belangrijk om eerst een band op te bouwen met iemand. Maar krijg je dan toch een complimentje van een Kreeft, neem het ook niet voor lief want ze menen het echt.

Bron: Libelle | Beeld: Pexels