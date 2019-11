Je balans houden op een board kost al kracht en energie. Laat staan dat je er een complete high intensity work-out op doet. Dat maakt FloatFit kampioen calorieën verbranden.

All aboard

De Britse zeiler Leila Francis Coleman en personal trainer Tom Whelan kwamen in 2014 op het idee voor FloatFit doordat ze iemand zagen SUP-yoga’en. Zou het niet te gek zijn als er ook groepslessen fitness op het water konden worden gegeven? Een SUP-board is te onstabiel om op te sporten, daarom ontwikkelden ze het stevige en stabiele AquaBase-board. In 2016 postten ze de eerste video van een lesje FloatFit Hitt op Facebook, een week later hadden 37 miljoen mensen ’m gezien. FloatFit was een hit, overal ter wereld wilden mensen zo’n work-out op het water volgen.

Sixpack, here we come

Met deze full body work-out doe je in dertig minuten onder andere squats, burpy’s, mountain climbers en andere pittige oefeningen uit de sportschool. Omdat je moet balanceren om op het board te blijven staan, zijn vooral je buikspieren continu aangespannen en verbrand je gemiddeld zo’n 400 calorieën per halfuur. Een ander voordeel van trainen op het water: je gewrichten worden minder belast. Ga je kopje-onder? Daar zal je zeker in het begin niet aan ontkomen. No problem. Lekker verfrissend toch juist?

Ook sporten in je Speedo?

FloatFit kun je op steeds meer plekken in ons land doen. Bijvoorbeeld in Amsterdam (hetmarnix.nl), Alkmaar (zwemlesopmaat.nl), Purmerend (leeghwaterbad.nl), Heerenveen (sportstad.nl) en Norg in Drenthe (molenduinbad.nl). Bij sommige zwembaden kun je een gratis proefles volgen, soms kost een introductie € 10 en verder zijn er maandabonnementen.

Deze VIVA-fit komt uit VIVA-45-2019. Dit nummer ligt t/m 12 november in de winkel of bestel je online via onderstaande link.

