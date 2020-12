Floor (30): ‘Ik ga je laten stikken, zei hij, en kneep mijn keel dicht’

Opgelucht was Floor (30) toen ze haar relatie met Joost verbrak. Maar dat veranderde toen hij zich ontpopte tot stalker en haar zelfs probeerde te vermoorden.

‘Ik rende naar buiten. ‘Hij probeert me te vermoorden, mama!’ schreeuwde ik. In paniek liep ik met mijn moeder het huis van de buren in. Ze hadden de politie al gebeld. Mijn buurman stond buiten met een schop in zijn hand voor het geval dat Joost naar buiten zou komen. Niet veel later zag het blauw van de zwaailichten. Ik hoorde dat een paar agenten Joost de instructie gaven met de handen omhoog naar buiten te komen. Vanuit het raam van de buren kon ik zien dat hij geboeid werd afgevoerd. Nog diezelfde dag deed ik aangifte van poging tot moord.’

Niet mijn type

‘Mijn vriendinnen noemden me altijd een globetrotter. Ik deed vrijwilligerswerk in Afrika, werkte een halfjaar in Italië en vloog heel Europa over als stewardess. Ik genoot van mijn vrijheid. Omdat ik zo veel weg was, woonde ik nog thuis bij mijn ouders. Ik vond het heerlijk bij ze en zag geen reden om het huis uit te gaan. De enige naast mijn familie met wie ik me verbonden voelde, was mijn paard. Uren kon ik met hem doorbrengen. Als ik niet in Nederland was, nam een bijrijder zijn verzorging van me over. Mannen? Ik was er niet zo mee bezig. Natuurlijk had ik weleens een relatie gehad. Maar die duurde nooit langer dan een paar maanden. Ik vond het wel prima, was er eigenlijk ook nog niet aan toe.

Is dit DE man

Ik was nog maar net terug uit Italië toen ik een avond naar de kroeg ging. Het was Oktoberfest en het bier vloeide rijkelijk. Al snel raakte ik aan de praat met een groepje jongens. Joost was de rustigste van het stel en dat trok me aan. Zelf treed ik ook niet zo op de voorgrond. We bleken vaak naar dezelfde feestjes te gaan en hij hield net als ik van paarden. ‘Mijn zussen rijden allebei,’ vertelde hij. Met zijn blonde haar was hij niet het type waar ik op viel, ik was eerder van de lange mannen met donker haar. Toch had ik meteen een goed gevoel bij hem. We wisselden telefoonnummers uit en een eerste date was snel gemaakt.

Ik weet nog dat ik enorm zenuwachtig was, tijdens het etentje kon ik geen hap door m’n keel krijgen. Meestal kijk ik eerst een tijd de kat uit de boom als ik iemand ontmoet, maar tussen Joost en mij ging het razendsnel. Twee weken later waren we al een setje. Mijn ouders waren dol op hem, ze hoefden maar te bellen of Joost kwam al naar ze toe om te helpen met klusjes. Ook mijn neefjes en nichtjes droegen hem op handen, want hij was altijd met ze aan het dollen. Joost zelf had ook een leuke familie, ik kon het goed met ze vinden. Hij woonde met zijn moeder en kleine zusje, zijn oudere zus was al het huis uit. Zou dit de man zijn met wie ik kinderen ga krijgen? Het schoot vaak door mijn hoofd.’

Geen gesprek

‘Joost was altijd eerlijk geweest. Al in het begin van onze relatie had hij verteld dat hij via de Wajong werkte. ‘Ik krijg loon en mijn moeder ontvangt daarnaast persoonlijk begeleidingsgeld,’ vertelde hij. Joost bleek een laag IQ te hebben, waardoor hij moeite had met het vinden van een gewone baan. Via de overheid had hij een Wajong-uitkering kunnen aanvragen en kon hij aangepast werk doen. Het had me niet gestoord. Hij was zo lief en we konden zo met elkaar lachen dat het me niet was opgevallen dat Joost en ik niet op hetzelfde niveau zaten.

Maar na negen maanden kwam daar geleidelijk verandering in. Toen pas drong tot me door waarom hij op verjaardagen altijd met mijn neefjes en nichtjes speelde en nooit eens bij de volwassenen zat. ‘Ik begrijp niets van die gesprekken,’ zei hij toen ik hem ernaar vroeg. Ook merkte ik dat hij me niet kon steunen als ik met iets zat. Zodra ons gesprek ook maar iets meer diepgang begon te krijgen, haakte hij af.

Geen toekomst

Toen samenwonen ter sprake kwam, zei hij: ‘Als we bij elkaar intrekken, ontvang jij het persoonlijke begeleidingsgeld in plaats van mijn moeder.’ Maar dat wilde ik niet; dan zou ik een soort begeleider worden in plaats van zijn partner. En kon hij me eigenlijk wel helpen met de hypotheek en financiën in de toekomst? Het begon me steeds meer te storen dat onze relatie zo oppervlakkig was. Hij was lief, maar dat was niet meer genoeg. ‘We kunnen het toch proberen,’ zei hij wanhopig, toen ik aangaf dat ik twijfelde.

‘Ik zal beter m’n best doen.’ Ik besloot hem nog een kans te geven, maar na een paar weken realiseerde ik me: ik kan hem niet veranderen. Hij is zoals hij is. Nu moet hij op zijn tenen lopen en dat is ook niet goed. Ik besloot de knoop door te hakken. Het was een emotioneel moment, want ik vond het ook zielig voor hem. ‘Dus het is over?’ vroeg hij. Hij wist duidelijk niet hoe hij moest reageren, maar legde zich er voor mijn gevoel bij neer. Voor mij was het een bevrijding.’

Steeds angstiger

‘Een paar maanden later ging ik met mijn moeder een weekje naar de zon. Oorspronkelijk zouden Joost en ik samen gaan, maar gelukkig kon ik de reis omboeken. Aan het einde van de week kreeg ik een bericht van mijn zus. Mijn kat was al een paar dagen spoorloos en de achterbanden van mijn auto waren leeg. Vreemd, dacht ik. Maar ik schonk er verder geen aandacht aan. Mijn vader beloofde er nieuwe banden onder te zetten, zodat ik de auto meteen weer kon gebruiken als ik thuis was. Maar gek genoeg waren ze nog steeds leeg toen ik thuis kwam.

Toen ik aan mijn vader vroeg of hij het misschien was vergeten, bleek dat hij ze wel degelijk had verwisseld. Wie rijdt nou de oprit op om mijn banden lek te steken? Verdrietig genoeg vond ik ook mijn kat niet terug. Van vrienden hoorde ik vreemde verhalen. Dat Joost contact met ze had gezocht en aandrong op een afspraak. Ook bleek hij bij de buren te zijn geweest en had hij mijn zwager gebeld met de vraag wanneer hij een keer kon langskomen.

Een week na onze vakantie liep ik op vrijdagochtend de trap af, toen ik een heftige brandlucht rook. Samen met mijn moeder checkte ik het hele huis, maar er was niets te zien. Totdat ik mijn moeder in paniek hoorde roepen: ‘Floor, kom snel naar de badkamer!’ Ik wist niet wat ik zag; alles zat onder het roet. Het kozijn was helemaal zwart en de dingen die op de vensterbank stonden, waren óf kapot óf pikzwart. Meteen belden we de politie. Dit kon geen toeval zijn. Ik vertelde de politie dat ik onlangs mijn relatie had verbroken en de week ervoor plotseling lekke banden had gehad. Ze namen het heel serieus en noteerden de naam en adresgegevens van Joost. Zelf werd ik steeds angstiger.’

Tekst: Nathalie de Graaf | Beeld: iStock