Forever young: hoe je wenkbrauwen ervoor zorgen dat je er jonger uitziet

Wie denkt dat alleen beginnende kraaienpootjes en rimpels ervoor zorgen dat je er ouder uitziet dan je bent, heeft het mis. Blijkbaar zorgen vooral je wenkbrauwen hiervoor.

De laatste jaren zijn wenkbrauwen belangrijker geworden dan ooit. We proberen ze allemaal breder en langer te laten groeien, bezoeken regelmatig een wenkbrauwspecialist en tekenen ze in de perfecte vorm voordat we de deur uitstappen. Uit recent onderzoek van Frontiers of Psychology blijkt dat het niet zo gek is dat we er zoveel mee bezig zijn. Je wenkbrauwen zeggen namelijk heel veel over jou, en dan met name over hoe jong of oud je eruitziet.

Vrouwen onder de loep

Voor het onderzoek werd naar het gezicht van 763 vrouwen tussen de 20 en 80 jaar oud met verschillende huidskleuren gekeken. Geen van de vrouwen droeg make-up. De onderzoekers gebruikten een speciaal computerprogramma om het contrast tussen de ogen, wenkbrauwen en lippen te meten. Wat blijkt? De vrouwen die meer kleurcontrast in hun gezicht hadden, behoorden tot de jongste groep. Oudere vrouwen bleken minder contrast in kleur te hebben; door de jaren heen was vooral de kleur van hun wenkbrauwen en lippen lichter was geworden.

Vervolgens hebben de onderzoekers door middel van Photoshop foto’s van de vrouwen zo bewerkt dat er op de ene foto een groter contrast te zien was, dan op de ander. Ze lieten de foto’s vergelijken en maar liefst tachtig procent van de vergelijkers vond dat de vrouwen er op de hoge contrast-foto’s er jonger uitzagen.

Geen botox nodig

Volgens de onderzoekers maakt de kleur van de wenkbrauwen het meeste verschil in hoe oud of jong je eruitziet. ‘We weten dat lippen met de jaren minder rood worden en wenkbrauwen lichter worden. Dat zijn beide dingen die je zou kunnen aanpakken met make-up, als je dat wilt,’ aldus Richard Russell, universitair hoofddocent psychologie aan Gettysburg College.

Bron Metro US | Beeld Shutterstock