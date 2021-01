Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Afknappers in vriendschappen

We hebben het al vaker over afknappers en rode vlaggen in relaties gehad. Maar een vriendschap kan ook een behoorlijke commitment zijn. Waar knap jij op af in een vriendschap? Dit is 10x jullie eerlijke antwoord.

Paney : ‘Dit zijn mijn afknappers; wel interesse in elkaars problemen hebben maar niet in elkaars successen of ontwikkeling. Ook houd ik niet van roddelen of mensen die negeren wanneer ze een punt willen maken.’

: ‘Dit zijn mijn afknappers; wel interesse in elkaars problemen hebben maar niet in elkaars successen of ontwikkeling. Ook houd ik niet van roddelen of mensen die negeren wanneer ze een punt willen maken.’ WholeLottaLove : ‘Wanneer ze jou als gratis therapeut gebruiken, zwaar vermoeiend.’

: ‘Wanneer ze jou als gratis therapeut gebruiken, zwaar vermoeiend.’ GroenTuintje : ‘Gierig doen, brrrr. Wel lekker profiteren van anderen maar zelf iets aanbieden bij haar thuis gaat met heel veel moeite.’

: ‘Gierig doen, brrrr. Wel lekker profiteren van anderen maar zelf iets aanbieden bij haar thuis gaat met heel veel moeite.’ Blijfgewoonbianca : ‘Sommige dingen weet / voorzie je niet, totdat ze aan de orde komen. Niet voor niets gaat het vaak mis tijdens vakanties. Zo heb ik weleens een vriendschap “uitgemaakt“ toen bleek dat zij – vanwege scheiden – alles uit de kast trok om hem het leven zuur te maken, over de rug van hun kinderen.’

: ‘Sommige dingen weet / voorzie je niet, totdat ze aan de orde komen. Niet voor niets gaat het vaak mis tijdens vakanties. Zo heb ik weleens een vriendschap “uitgemaakt“ toen bleek dat zij – vanwege scheiden – alles uit de kast trok om hem het leven zuur te maken, over de rug van hun kinderen.’ Patsy–stone: ‘Mensen van wie je opeens helemaal niks meer hoort zodra ze verkering hebben. Stuk voor stuk zijn dat dus ook geen vrienden meer, maar het waren wel mensen met wie ik dacht een leuke vriendschap te hebben, totdat ze dus een liefje kregen.’

Solage : ‘Roddelen inderdaad, vooral als dit over andere vrienden gaat.’

: ‘Roddelen inderdaad, vooral als dit over andere vrienden gaat.’ Stoutekiwi : ‘Altijd te laat komen op afspraken of niet komen opdagen.’

: ‘Altijd te laat komen op afspraken of niet komen opdagen.’ Pvc_tje : ‘Met een vriendin waarmee de vriendschap steeds meer eenrichtingsverkeer werd, heb ik het eigenlijk ‘uitgemaakt’. Kijk, het kan best zo zijn dat het door omstandigheden een tijdje meer over de (problemen van de) ander gaat, bijvoorbeeld door ziekte of een verbroken relatie ofzo. Maar als het leven en de problemen van de ander altijd groter en belangrijker zijn en er weinig interesse meer is voor mijn leven, dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee. ‘

: ‘Met een vriendin waarmee de vriendschap steeds meer eenrichtingsverkeer werd, heb ik het eigenlijk ‘uitgemaakt’. Kijk, het kan best zo zijn dat het door omstandigheden een tijdje meer over de (problemen van de) ander gaat, bijvoorbeeld door ziekte of een verbroken relatie ofzo. Maar als het leven en de problemen van de ander altijd groter en belangrijker zijn en er weinig interesse meer is voor mijn leven, dan ben ik er op een gegeven moment wel klaar mee. ‘ Slekire : ‘Ik ben mijn bestie sinds 40 jaar kwijtgeraakt in de viruswaanzin. En ik zou best wel kunnen leven met een verschil van opvatting, maar dit gaat echt zó ver, het is het enige waar zij zich letterlijk dag en nacht mee bezighoudt, en gepaard met een enorme overtuigingsdrang, dat ik er niks mee kan. Ik ben er ontzettend verdrietig om.’

: ‘Ik ben mijn bestie sinds 40 jaar kwijtgeraakt in de viruswaanzin. En ik zou best wel kunnen leven met een verschil van opvatting, maar dit gaat echt zó ver, het is het enige waar zij zich letterlijk dag en nacht mee bezighoudt, en gepaard met een enorme overtuigingsdrang, dat ik er niks mee kan. Ik ben er ontzettend verdrietig om.’ Miskotto: ‘Wedijveren. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn van ongeveer dezelfde leeftijd.’

