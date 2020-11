Tien momenten waarop je beseft dat je ouder wordt

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Momenten waarop je beseft dat je ouder wordt

Soms heb je van die momentjes dat je denkt ‘pff, ik word oud’. Kijk maar naar hoe oud de acteurs van je favoriete programma uit je kindertijd nu inmiddels zijn. Of misschien voel je het wel wanneer je jongere mensen hoort praten over ‘nieuwe dingen’ waar jij totaal geen verstand van hebt. Één ding is zeker: we voelen ons allemaal wel eens oud. En zo niet, dan komt dat heus nog wel!

Dit zijn de momenten waarop de VIVA-Forummers zich beseften dat zij ouder worden.

Captain_hindsight : ‘Dat kinderen geboren in 2000 nu zo’n beetje aan hun eerste baan beginnen. Bizar idee.’

: ‘Dat kinderen geboren in 2000 nu zo’n beetje aan hun eerste baan beginnen. Bizar idee.’ Kai_koura : ‘Vorige zomer toen we nog naar festivals konden, stond ik in een bomvolle rij om vanaf het station met bussen richting het festivalterrein vervoerd te worden. Ik stond al een minuut of 30 in de rij, toen het opeens uit het niets tot me doordrong: al die mensen om mij heen zijn ergens begin twintig. Ik ben net dertig. Qua uiterlijk maar ook qua gedrag, viel me opeens op dat ik ze ineens zag als opgeschoten, drukke jongelui, met wie ik mezelf niet meer helemaal kon identificeren. En vanaf toen begon ik me ook af te vragen : wat doe ik hier eigenlijk. (Dat hangt natuurlijk af van welk festival)’

JonathanStrange : 'Toen ik mijn eerste college sinds 2002 ging volgen, drie jaar geleden. Ik stapte de collegezaal in, onderwijl op mijn telefoon kijkend of ik goed zat, toen een studente tegen mij zei: "hallo, bent u de docent?" Ik keek de zaal rond, met zeker 40 studenten, verwachtingsvol, allemaal minimaal vijtien jaar jonger dan ik… Toen ik in een bankje ging zitten, zag ik allemaal geschokte blikken.'

Manonte : 'Dat je op facebook (wat tegenwoordig blijkbaar ook al een signaal is dat je 'oud' bent) een foto ziet en denkt 'Hee wat leuk, de moeder van X'. En dan is het gewoon X zelf, die net als jij inmiddels vet boven de 40 is en sprekend op haar moeder lijkt zoals jij je haar herinnert…'

Ugli: 'Dat mensen uit de 00ties zo ongeveer volwassen zijn en de mensen uit de 10ties geen fetussen maar kinderen zijn. En dat zij nooit de gulden, 9/11 of de overgang van 1999 naar 2000 hebben meegemaakt.'

Diyer : ‘Afgelopen zomer wilde ik op een warme zomeravond lekker op een terrasje zitten en sloot aan in de corona check rij. Ik keek om me heen en had ineens sterk het gevoel dat ik een soort oude moeder was. Terwijl dat vroeger MIJN kroeg was waar ik altijd heen ging en opging in de kroeggangers. Ook merk ik dat ik mannen van mijn leeftijd steeds minder aantrekkelijk begin te vinden en liever naar ietsjes jonger kijk (vanaf de dertig) en dat ik mij dan net een vies oud vrouwtje voel ‘

-Lucille- : 'Ik had het toen ik mijn Young Professional rekening niet meer zo mocht noemen van de ABN Amro En toen ik mijn studielening had afgelost. Ik had dat gevoel vooral toen ik een heus echt huisnummerbordje met onze familienaam erop naast de voordeur had gemonteerd. Toen daalde het besef heel hard in.'

Mafalda : 'Dat ik gisteren tegen mijn schoondochter vertelde toen ze haar nieuwe dr martens liet zien dat die van mij al 34 jaar oud zijn. En dat ik omroep MAX leuk vind, dertigers 'u' tegen mij zeggen en wanneer ik mijn man zie slapen op de bank met zijn leesbrilletje op half 7 (sowieso de leesbril).'

Biesblokje : 'Ik heb vaker dat ik denk, huh heeft die persoon al het rijbewijs….of huh nu al samenwonen of kinderen….eh en dan nadenken en bedenken dat ze al ouder zijn dan dat ik destijds was toen ik ging samenwonen en kinderen kreeg'

In_Tenebris: ' vroeger was ik de volgende dag gewoon fit na een avondje doorzakken, nu wordt het een zwaar dagje. Nam vroeger ook op een feestje wel eens xtc. De laatste keer was ongeveer 15 jaar geleden en daar heb ik drie dagen een chemische kater van gehad.'

