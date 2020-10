Zo deal je het best met het ochtendhumeur van je partner

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Ochtendhumeur partner

De één start nou eenmaal sneller op dan de ander. Diana* en haar vriend zijn daar een goed voorbeeld van. Diana voelt zich ’s ochtends niet minder vrolijk of actief dan anders. Haar vriend is – in haar woorden – een typische ‘ochtendchagarijn’. Verschil moet er wezen.

Maar nu ze allebei thuiswerken, merkt ze dat zijn ochtendhumeur ook haar stemming beïnvloedt. Dat vindt ze jammer. Op het VIVA-Forum vraagt ze naar tips. Hoe kan ze hier het best mee om gaan? Dit zijn jullie antwoorden:

Doreia : ‘Ik was ook altijd een ochtend chagrijn. Nadat ik kinderen kreeg, bleek het slechts een keuze te zijn, want ik heb daar de luxe niet meer voor.’

Tiswa : 'Spreek met hem af dat jullie het eerste uur gewoon jullie eigen ding doen en elkaar met rust laten. Dus niet vragen of hij koffie wil, of een broodje, of wat dan ook. Als hij iets wil hebben regelt hij het zelf lekker, en jij doet wat jij wil. Als hij echt zit te zuchten/kreunen/steunen zou ik een koptelefoon op zetten, zodat je daar niet naar hoeft te luisteren. Al mag hij ook wel rekening met jou houden en dat dus gewoon niet doen.'

Lorrelies : 'Hahaha ik sta s ochtends ook meteen aan, mijn partner niet. In tegendeel zelfs. Ik laat hem gewoon met rust tot hij tegen mij begint te praten.'

Sally: 'Ik heb, met twee kinderen overigens, ook altijd even tijd nodig om wakker te worden. Wel heel irritant als dat steeds wordt benoemd als chagrijnig. Dat ben ik namelijk niet. Gewoon even het eerste uurtje met rust laten.'

Zola123: ‘Je kan er toch een afspraak over maken? Zo van ik laat jou het eerste uur met rust en zal niet overdreven vrolijk enzo doen en jij stopt zuchten/kreunen/steunen, dat doe je maar in je hoofd ofzo. Het eerste uur doe je allebei je ding. Gulde middenweg lijkt mij.’

Frantic : ‘Ik zou meegaan in de ‘ontloop’ adviezen, lekker lang douchen, de dag beginnen met een wandelingetje. Want hoewel dat heus niet te bedoeling is van je partner, ik heb ook de ervaring dat het invloed kan hebben op mijn humeur!’

Liara : 'Ik ben een avondmens, mijn man een ochtendmens. Dus hij laat mij 's morgens rustig wakker worden, ik ga niet 's avonds laat druk tegen hem zitten doen. Met elkaar rekening houden, maar dan ook niet gaan zitten zuchten en steunen. Dat is gewoon kinderachtig gedrag.'

Wiriehorn : 'Misschien mosterd maar…als hij een half uur eerder op gaat staan en jij een half uur later dan is hij op gang als jij uit bed komt en kunnen jullie samen vrolijk de dag beginnen.'

Pongpeng : 'k heb een ochtendhumeur, ben bijna 60, maar blijft zo. Ik heb echt een uur nodig. Ik heb hier wat zelfanalyse op losgelaten. Ik slaap echt heel diep, compleet van de wereld en moet iedere ochtend als het ware opnieuw ontwaken. Eerlijk gezegd is het woord ochtendhumeur ook niet helemaal juist, ben prima te pruimen als je me maar even laat ontwaken. Het heeft ook 100% niets te maken met partner of omgeving.'

VANTA: 'Neemt hij een douche direct uit bed? Dat kan nog wel eens helpen.'

*De naam Diana is gefingeerd

Beeld: iStock