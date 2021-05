Wat valt je als eerste op in deze foto? Het zegt namelijk veel over je persoonlijkheid

Toen je naar deze foto keek, wat viel je toen als eerste op? Was het de boom, de leeuw, de gorilla of de verstopte visjes? Datgene wat je als eerste opviel in deze foto zegt namelijk veel over je persoonlijkheid en wat je struggles zijn. Dat zo’n simpel plaatje zo veel kan zeggen, had je vast nooit gedacht.

De boom

Op de foto is de boom het grootst en duidelijkst afgebeeld. De meeste mensen zien deze dan ook als eerste. Dit houdt in dat je vaak logisch nadenkt en vooral met je verstand keuzes maakt in plaats van met je hart. Je denkt graag goed na over dingen en maakt liever geen irrationele beslissingen. Dit kan ook betekenen dat je niet helemaal in touch bent met je gevoelens en je ook niet goed bent in het uiten hiervan. Dit komt omdat je voor alles een logische verklaring wilt, alleen is die er niet altijd. Hierdoor durf je vaak geen risico’s te nemen of spontaan iets te doen.

De gorilla

Als je snel onzeker bent, is de kans groot dat je de gorilla als eerste zag. Je bent dan vaak erg hard voor jezelf en legt de lat veel te hoog. Hierdoor kun je moeilijk aan je eigen standaarden voldoen en dat kun je maar moeilijk hebben. Je bent dan ook vaak continu aan het werk om te proberen deze standaarden te halen, zelfs als je lichaam zegt dat je nu echt moet stoppen. Gelukkig zijn er ook positieve kanten. Je leert namelijk graag en bent heel nieuwsgierig, maar je blijft altijd gefocust op wat jij wil en niet wat anderen van jou willen.

De leeuw

Viel de leeuw jou het eerste op? Dan houd je van vrijheid en doe je graag dingen zodra je er zin in hebt. Plannen is dan ook niks voor jou en je hebt er een hekel aan om in een hokje geduwd te worden. Je kan dan ook erg uit je slof schieten als je voelt dat je in het nauw gedreven wordt. Spontane uitjes zijn jouw favoriet en je houdt van een leven vol gezelligheid. Je komt vaak harder over dan je bedoelt en kun je mensen pijn doen. Dit bedoel je helemaal niet zo, want je hebt echt een goed hart. Hard werken is heel belangrijk voor je en je haalt alles uit het leven. Daarnaast ben je een sterk persoon die niet graag achter de menigte aan loopt, maar zijn eigen pad creëert.

De vissen

Datgene waar de meeste mensen overheen kijken in dit plaatje zijn de vissen. Ze zijn heel klein, onderin de foto te zien. Als jou dit toch als eerste opviel, dan verstop jij je dagelijks achter een masker. Je houdt niet van opvallen en wilt niet te veel aandacht van anderen. Op de achtergrond is waar jij je het veiligst voelt. Ondanks dat kun je het met iedereen goed vinden en maak je snel goede vrienden. Dit komt omdat mensen zich snel op hun gemak voelen bij je. Je geniet van de kleine dingen in het leven en hoopt oprecht dat iedereen gelukkig is.

