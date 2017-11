Deze fotograaf legt gepeste mensen vast om zich af te zetten tegen het schoonheidsideaal

Lichamen zijn er in alle vormen en maten, en ieder lichaam is mooi. Dat is de boodschap die fotograaf Francesc Planes wil overbrengen met zijn foto’s van mensen die er ‘ongewoon’ uitzien.

De 22-jarige Spaanse fotograaf deelt via zijn Instagramaccount een aantal foto’s van zijn fotoserie ‘Normal’. Voor de serie legde Francesc mensen vast die niet in het schoonheidsideaal zouden passen. De modellen, die hij meestal naakt op de foto zet, zijn gepest vanwege hun ‘afwijkende’ lichaam. Zijn idee achter het project is om de schoonheid en het unieke van lichamen die er niet ‘normaal’ uitzien, te vieren en om diversiteit in het schoonheidsideaal aan te moedigen.

Bekijk een aantal foto’s hieronder:

Guille werd gepest om zijn alopecia. Waves 🌊🌊🌊 Een bericht gedeeld door FRANCESC (@francescplanes) op 25 Okt 2016 om 12:56 PDT

Bij Jordi werd op jonge leeftijd zijn oog verwijderd, omdat er een tumor achter groeide.

Jordi , Barcelona 2017. #ishootfujifilm Een bericht gedeeld door FRANCESC (@francescplanes) op 26 Sep 2017 om 10:51 PDT

Alba Parejo heeft meer dan 500 moedervlekken en donkere haren op haar lichaam. ‘Mijn ex-vriendje vertelde me ooit dat ik mijn rug beter niet aan iemand kon laten zien, want niemand wil een misvormd vriendinnetje hebben,’ vertelt ze.