Fotografe maakt korte metten met seksistische kijk op cheerleaders

Cheerleaders associeert men dikwijls met sexy meisjes die in korte rokjes rondhuppelen om de aandacht te krijgen van toeschouders. Die seksistische kijk moet veranderen, vindt fotografe Lindsay Rosenberg. Met haar fotografie maakt ze korte metten met dit vooroordeel.

Lindsay is een van de vrouwelijke Amerikaanse teamfotografen die de NFL cheerleaders vastlegt. Dit deden voorheen voornamelijk mánnelijke fotografen.

Vrouwelijke blik

Met haar werk voegt ze een broodnodige ‘vrouwelijke blik’ toe aan een branche waar de ‘mannelijke blik’ de overhand heeft. Haar indrukwekkende foto’s van de cheerleaders zijn dan ook het middelpunt geworden van haar levensmissie om de manier waarop de samenleving naar vrouwen kijkt te veranderen.

Stereotype

Lindsay is zelf een voormalige NBA-danseres. ‘Als sportfotografen hen fotograferen, wordt er vaak een stereotype neergezet. En dat is waarschijnlijk een meisje dat op en neer springt. Dat is wat de wereld ze heeft gemaakt’, vertelt ze aan Teen Vogue. Dit clichébeeld van de cheerleader (korte rokjes, knappe vrouwen, sexy moves) moet veranderen, stelt ze.

Sekssymbolen

Door het seksistische beeld vergeet men namelijk dat het een zwarte sport is. Haar fotografie zet de sporters dan ook in een heel ander daglicht. ‘Ik besloot ze anders te fotograferen, om zo de manier waarop mensen cheerleaders zien hopelijk te veranderen. Ze moeten vanaf nu met veel meer respect worden gefotografeerd, en niet langers als sekssymbolen afgeschilderd worden’, aldus de fotografe.

Bron: TeenVogue | Beeld: Getty