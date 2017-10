Om déze reden hebben we een hekel aan foto’s van onszelf

Alle zogenoemde influencers daargelaten, hoe kan het dat we ons zo ergeren aan foto’s van onszelf? Neem het gemiddelde op-de-kiek-gezette groepje vriendinnen en er is er altijd wel één die zichzelf niet goed genoeg op de foto vindt staan. Hoe kan het dat we onszelf niet graag terug zien op de foto?

Gefotografeerd worden is voor vele van ons een ongemakkelijke situatie. Geforceerd lachen en stralend in de lens kijken, terwijl je het liefst heel hard weg zou rennen. Laat staan het resultaat, dat vinden we zelden in één keer goed. Deze kritische houding naar ons zelf heeft verschillende factoren.

Factor nummer 1: je schat jezelf knapper in

Een narcistisch trekje waar we ons allemaal schuldig aan maken. We zijn sterk geneigd om onszelf knapper in te schatten dan dat we zijn. In de psychologie wordt dat ook wel ‘zelfoverschattig’ genoemd. Hierbij schatten we onze eigenschappen en kenmerken gunstiger in dan objectief het geval is. Dit blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse psychologen Nicolas Epley en Erin Whitchurch. Zij lieten proefpersonen de juiste foto van zichzelf kiezen uit een verzameling foto’s. De deelnemers kozen vaker wel dan niet de met Photoshop bewerkte foto’s van zichzelf.

Factor nummer 2: ‘mere exposure effect’

Het is de kracht van menig campagne van de grote modeketens: hoe vaker je iets ziet, hoe leuker je het vindt. Noem het de kracht van herhaling. Dat is een beetje te vergelijken met het ‘mere exposure effect’. Wie regelmatig aan dezelfde stimulus wordt blootgesteld, went daaraan en gaat die prikkel leuker vinden. Zo ook als we vaak in de spiegel kijken. Wie dagelijks in de spiegel kijkt (wie niet?!), is gewend aan haar gezicht en vindt het veelal een prima aanzicht. Maar zodra we dat aanzicht op een foto terug zien, gebeurd het tegenovergestelde. Een foto draait ons gezicht in spiegelbeeld, waardoor het beeld niet klopt met het idee dat we zelf hebben.

We overschatten ons gezicht en daarmee is ons gezicht altijd anders op de foto. Tel daarbij het spiegelbeeld bij op en het is dus helemaal niet zo gek dat je jezelf niet graag terug ziet op foto’s. Wil je een beter model voor jezelf worden? Bekijk dan regelmatig foto’s van jezelf, want nogmaals: de kracht van herhaling helpt echt!

Bron: HLN, beeld: iStock