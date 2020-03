Foute uur of klassieke muziek: dít zegt je muzieksmaak over je persoonlijkheid

De een geniet intens van het Foute Uur, terwijl de ander liever wat klassieke muziek opzet om even te ontspannen. Smaken verschillen, zeggen ze weleens. Maar kan je muzieksmaak ook wat verklaren over je persoonlijkheid?

Uit een interview met Dr. ter Bogt voor Scientas blijkt van wel. Toch heeft het niet alleen maar te maken met je persoonlijkheid: ook de culturele sfeer heeft een grote invloed op jouw muzikale voorkeur. Want waar we nu luisteren naar artiesten als Snelle en Lil’ Kleine, was dat natuurlijk een aantal jaar terug wel anders. Ook spelen je woonplaats en je geslacht een rol. Bogt verklaart: ‘Vrouwen houden over het algemeen meer van melodische muziek dan mannen. Zij houden juist weer meer van hardere muziek.’

Muzieksmaak persoonlijkheid

Natuurlijk kan jouw muzieksmaak zich ontwikkelen. Dat vroeg Atomic Kitten door de speakers galmde, wil niet zeggen dat je hier nog steeds van kan genieten (oké, misschien een beetje dan). Deze ontwikkeling start vanaf je dertiende, omdat je vanaf dan beïnvloedt kan worden door vriendjes, vriendinnetjes en je ouders. Was in die tijd een bepaald genre populair? Dan kan het goed zijn dat je dat nu nog steeds ontzettend graag draait. Ter Bogt: ‘Je blijft je meestal binnen de muziekstroom die je tijdens je jongere jaren interessant of leuk vond.’

Jankmuziek

Gelukkig is dat geen teken dat je muzieksmaak vanaf dan volledig vaststaat. Want of de 90s en 00s nu echt de beste tijden waren qua nummers? Dat durven we niet helemaal te zeggen. Daarnaast heeft ook nog je stemming een grote invloed op wat voor melodieën je op dat moment wil horen. ‘Muziek wordt gebruikt om je stemming te verbeteren of veranderen’, legt de psycholoog uit. Jankmuziek opzetten terwijl je je al verdriet voelt, kan dus helpen om even alles te laten gaan, terwijl zomerse tunes je terug kunnen brengen naar die vakantie op Mallorca. Let wel: het gaat hier om je voorkeur binnen een bepaald muziekgenre.

Meer onderzoek

Maar of muzieksmaak ook genetisch bepaald is, dat kan ter Bogt nog niet met zekerheid zeggen. Er is nog niet heel veel onderzoek uitgevoerd op dit gebied, dus daar zullen we nog even op moeten wachten. In ieder geval kun je nu je foute muzieksmaak wel deels wijten aan de tijd waarin je bent opgegroeid. En ach, wat is er mis met guilty pleasures?

