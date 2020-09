Na het Deense hygge, het Zweedse lagom en het Finse kalsarikänni, hebben de Noren nu ook een troef om de winter door te komen: ‘friluftsliv’. Dat houdt in dat je tijdens de donkere wintermaanden zoveel mogelijk naar buiten trekt.

Eerst was er het knusse hygge, het Deense woord voor gezelligheid, dat de wereld veroverde. De kunst van hygge is om het altijd overal knus, warm en gezellig te maken. Toen kwam het Zweedse lagom. Een woord dat niet letterlijk te vertalen valt, maar ‘precies genoeg’ komt het dichtst in de buurt. Niet te veel, niet te weinig. Bijna perfect. Bij lagom gaat het dus om balans. Vervolgens was daar kalsarikänni van de Finnen, dat drankhangen aanmoedigt. De meest simpele uitleg van drankhangen is: thuis of in een huiselijke omgeving alcohol nuttigen. In je ondergoed of andere makkelijke kleding, zonder de intentie het huis te verlaten en zonder enige vorm van prestatiedruk. Bankhangen met een drankje erbij, dat idee.

Friluftsliv

Zo zie je maar weer, die Scandinaviërs kunnen er wat van. Niet zo gek: hun wintermaanden zijn het donkerst en duren daarom het langst. De enigen die nog in het rijtje ontbraken zijn de Noren, maar voilà, ook zij hebben hun manier om de winter te overleven. Maak kennis met friluftsliv. Spreek uit als frie-loefts-liv.

Letterlijk vertaald betekent friluftsliv ‘buiten leven’. En dat komt erg dichtbij de ideologie achter deze way of life. Wie aan friluftsliv doet, koestert een onbegrensde liefde voor de natuur. Oók in de winter, wanneer het donker, koud en nat is. Het gaat erom dat je zoveel mogelijk naar buiten trekt. En dat hoeft niet eens zo ver te zijn. Ook zijn temperaturen onder het vriespunt en weinig zonlicht geen enkel bezwaar.

Somber zonder zomer

Dat staat haaks op wat wij gewend zijn. Zodra het buiten donker, koud en nat is, blijven wij het liefste binnen. Doei daglicht, buitenlucht en beweging. Hallo winterdip! Dat terwijl we in de zomer alle tijd nemen om de sleur van werk en het huishouden te ontbreken. We pikken een terrasje, barbecueën met vrienden en gaan dagjes naar zee. In de winter komt dat er allemaal minder van, en komen we in een sleur te zitten. Nu is er zeker niks mis met een avondje gezellig cocoonen, maar je moet toch opletten dat het geen routine wordt.

Microavontuur in de natuur

Friluftsliv dus. En ook hierbij draait het om balans. De trek naar buiten hoeft niet per se ver weg te zijn, maar kan ook dichtbij huis in de vorm van een microavontuur. Micro-adventures zijn kleine avonturen waarbij je relatief dichtbij huis blijft, waarvoor je niet per se veel spullen nodig hebt en waarbij je in korte tijd toch een volledige beleving ervaart. Kort, simpel, lokaal en goedkoop. Maar nog steeds opwindend en uitdagend. Denk bijvoorbeeld aan een najaarsbarbecue in de tuin, een boswandeling of een lange fietstocht van A naar B.

‘Je denkt bij de herfst snel aan regen en wind, maar in de herfst zie je ook juist hele mooie kleuren.’

Of begin klein en start vanaf morgen met de #2uurnatuur-challenge. Deze challenge daagt je uit om in oktober twee uur per week door te brengen in de natuur. Waarom juist nu? Omdat mensen op deze manier kunnen ontdekken dat het ook in de herfst fijn is om buiten te zijn. Annemijn van het Instituut voor Natuureducatie legde vorig jaar uit: ‘Je denkt bij de herfst snel aan regen en wind, maar in de herfst zie je ook juist hele mooie kleuren.’

Wegens succes herhaald

Vorig jaar was de eerste editie van de #2uurnatuur-challenge. De campagne bleek een groot succes. Ruim 8.000 deelnemers gingen in oktober 2019 de verschillende challenges aan om de natuur te beleven: van een #paddotrip tot #dancingintherain. Uit de enquête blijkt dat 68.3% van de respondenten een positief effect op de gezondheid heeft ervaren tijdens de opdrachten. Zij geven aan zich meer uitgerust, energieker en ontspannen te voelen.

Extra motivatie

Heb je nog wat extra motivatie nodig om naar buiten te trekken? Eerder bleek uit Brits onderzoek dat mensen die minstens twee uur per week in de natuur doorbrengen, hun leven beter waarderen. Feit is dat de meeste Nederlanders daar niet aan komen: gemiddeld brengen we 115 minuten door in de natuur. En heel schokkend: de 18- tot 34-jarigen komen op 83 minuten en brengen het gemiddelde flink omlaag. Dat willen we niet, toch?