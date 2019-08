Gadverdamme: driekwart festivalgangers draagt poepbacterie

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht adviseren festivalgangers om niet alleen gehoorbescherming mee te nemen, maar ook een ontsmettingsmiddel voor de handen. Volgens de onderzoekers zitten er bij driekwart van de bezoekers poepbacteriën (Enterobacteriaceae) op hun handen.

De universiteit baseert zich op een onderzoek onder 450 bezoekers van de Zwarte Cross in de Achterhoek vorige maand. De bacteriën verspreiden zich mogelijk via weilanden waar dieren op hebben gepoept en via dierlijk bemest gras, waar mensen op zitten. Ook kunnen bezoekers de poepbacterie op hun handen krijgen na een toiletbezoek of via contact met andere festivalgangers.

Volgens de onderzoekers kunnen infecties via de handen worden beperkt door voor het eten en na toiletbezoek de handen zorgvuldig te reinigen met zeep en daarna af te drogen met papieren handdoekjes. ‘De organisatie van grote festivals zou het festivalterrein daarvoor van voldoende, goed uitgeruste, handwaspunten moeten voorzien,’ aldus de universiteit.

Bron: ANP | Beeld: ANP