Dit gebeurt er met je lichaam als je dronken gaat slapen

Wanneer je na een avondje borrelen of stappen dronken je bed in rolt, neem je niet echt de tijd om na te denken wat voor effect dronken gaan slapen op je lichaam heeft. Je wilt immers zo snel mogelijk in slaap vallen, en dankzij de alcohol gebeurt dat vaak ook. Maar er zijn meer effecten die de alcohol op je slaap heeft. We hebben ze voor je op een rij gezet.

Je valt snel in een diepe slaap, maar slaapt niet beter.

Wanneer je hebt gedronken, kun je sneller in slaap vallen vanwege de verdovende werking van alcohol. Toch is je daadwerkelijke slaap vaak onrustig. Dat komt doordat de alcohol de REM-slaap, het stadium waarbij de spieren volledig ontspannen zijn en onze informatie door onze hersenen wordt verwerkt, onderdrukt. Hierdoor is de kwaliteit van de slaap minder en ben je de dag erna minder fit.

Je hart moet harder werker, waardoor je onrustig slaapt.

Tijdens je slaap komt je lichaam tot rust en mag ook je hart het wat rustiger aan doen. Maar als je hebt gedronken, gaat je hartslag omhoog en moet je hart harder werken. Hierdoor kun je onrustiger slapen.

Je wordt moe wakker.

Door alcohol wordt je diepe slaap langer en je REM-slaap dus korter. Hierdoor kom je tijdens je slaap niet toe aan dromen en aan het verwerken van je emoties en informatie. Sterker nog, de kans is groot dat je vermoeider bent dan de avond ervoor, omdat je lichaam hart moet werken om de alcohol af te breken.

Bron: Jellinek | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.